台中妻昏迷全癱夫深夜呼救4小時 鄰聞聲報警仍不治

台中民眾日前半夜起床如廁，聽到鄰居微弱喊救聲後報警，警方破門而入發現女子昏倒屋內，而丈夫因全身癱瘓，長達4小時只能不斷發出求救聲；警方今天表示，女子送醫仍不治。

台中市警察局第四分局大墩派出所日前接獲民眾報案指稱，南屯區惠德街一處民宅有人昏倒家中，需要員警協助，隨即通報救護人員到場。

警方表示，救護人員到場發現民宅大門深鎖，僅聽到屋內傳來男子發出「救救我太太」聲音，伴隨呼救聲逐漸微弱，消防人員緊急破門入內，發現一名婦人意識不清躺臥沙發上，而求救男子慌張請求警消查看婦人是否還有氣息。

警方從68歲鄭姓男子口中得知，當晚11時許，妻子在洗完澡後感到身體不適，隨即倒臥沙發上沒了聲響，由於鄭男全身癱瘓不良於行，即使數度嘗試用爬行方式仍難以前進，無法查看妻子狀況。

警方指出，鄭男焦急不已，長達4小時不間斷呼喊求救，並嘗試製造聲音，盼有人發現他們，最終在凌晨3時，鄰居因起床如廁聽到陣陣呼救聲連忙報警，鄭男與妻子緊急狀況才被外界得知。

救護人員將婦人送醫後，員警擔心不良於行鄭男，在妻子治療期間難以自理，先是通知其子女返家照料，更貼心留在現場為其裝好飲用水，倒掉排泄物，將鄭男隨身拿取物品就定位，並暖心安慰鄭男大家互相幫忙、不要擔心等語，令鄭男心情寬慰不少、感動不已，頻頻致謝。

警方指出，令人難過的是鄭妻送醫搶救仍不治，至於鄭男，因家屬有幫忙申請政府長照協助，暫時沒有經濟急迫或照護上需求。