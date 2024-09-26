影／毒品通緝男拒檢駕車逃 新北警追2公里壓制還遭咬傷

毒品通緝歐陽姓男子前晚開車違停在新北市新店區涉拒檢駕車逃跑，新北市警方追2公里，見歐陽姓男子將車棄置停車場徒步躲藏在公園裡，吳姓員警上前壓制逮人還遭咬傷手臂。警詢後昨依妨害公務及傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦。

毒品通緝歐陽姓男子本月24日晚上10時許開車違停在新北市新店區中正路663巷內，新店警分局江陵派出所巡邏員警欲上前攔查，歐陽姓男子（32歲）涉嫌拒檢駕車逃跑，巡邏員警立即通報分局勤務指揮中心攔截圍捕。

警方尾隨追2公里，見歐陽姓男子開車躲進新店區民族路大豐悠活停車場後棄車徒步躲藏在公園裡，江陵所吳姓及李姓員警上前壓制上銬逮人時，吳員還遭咬傷左手臂，李員則是身上多處擦挫傷。