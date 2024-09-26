亂摸女護士...診所院長寫道歉信求原諒 雇主漠視性騷被罰10萬

新北市一名中醫診所院長平常上班時經常對同齡女護士故意肢體接觸，甚至摸手長達3秒以上數次，護士相當不爽今年5月一狀告上勞工局。院長坦承後寫下道歉信，勞工局介入調查後認定診所負責人未依性別平等工作法（性工法）採取有效糾正及補救措施，開罰該雇主10萬元，統計新北市今年已發生職場性騷擾案9件，雇主因違反性工法遭罰金額達82萬元。

本報接獲民眾陳情，新北市一名年約四旬中醫診所院長，平常上班時就喜歡對同齡女護士故意肢體接觸，對方礙於工作及對方院長身分不好張揚，但院長竟得寸進尺，甚至對該護士摸手長達3秒以上數次，護士因此忍無可忍無向診所負責人申訴，也一狀告上勞工局。

事件揭發後，院長寫下道歉信盼求原諒，而該事件昨天經過新北市勞工局就業歧視評議及性別平等工作會委員會開會討論，由於勞工局監督對象為職場雇主，會中15位委員認定診所雇主在知悉性騷擾情形後未能採取立即有效糾正及補救措施，因此依違反性別平等工作法，裁罰該診所10萬元。