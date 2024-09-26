國道轎車頂掉腳踏車...後車倒楣撞上 肇禍車主恐挨重罰

國道1號北向123公里苗栗路段今天上午發生一起罕見事故，今上午8點54分左右，1輛車頂固定掛架腳踏車突然鬆脫，導致1輛腳踏車掉落內線車道，後方1輛小轎車閃避不及當場發生碰撞，幸無人受傷，但肇禍車主恐挨重罰。

國道警方調查，49歲陳姓男子駕駛（49歲）駕駛藍色小轎車，車頂固定1輛腳踏車沿國1北上，行經苗栗縣頭屋路段中線車道時，因固定於車頂的腳踏車突然鬆脫朝內線車道彈落，造成後方廖姓男子（63歲）駕駛的紅色小轎車瞬間閃避不及發生碰撞，造成其右側車身有明顯毀損，現場無人受傷，也未再波及其他用路人。

國道警方表示，事故雙方駕駛人酒測值均為0，確切肇責釐清中，呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，且車輛行駛中，相關物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全。