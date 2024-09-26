國道轎車頂掉腳踏車...後車倒楣撞上 肇禍車主恐挨重罰
國道1號北向123公里苗栗路段今天上午發生一起罕見事故，今上午8點54分左右，1輛車頂固定掛架腳踏車突然鬆脫，導致1輛腳踏車掉落內線車道，後方1輛小轎車閃避不及當場發生碰撞，幸無人受傷，但肇禍車主恐挨重罰。
國道警方調查，49歲陳姓男子駕駛（49歲）駕駛藍色小轎車，車頂固定1輛腳踏車沿國1北上，行經苗栗縣頭屋路段中線車道時，因固定於車頂的腳踏車突然鬆脫朝內線車道彈落，造成後方廖姓男子（63歲）駕駛的紅色小轎車瞬間閃避不及發生碰撞，造成其右側車身有明顯毀損，現場無人受傷，也未再波及其他用路人。
國道警方表示，事故雙方駕駛人酒測值均為0，確切肇責釐清中，呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，且車輛行駛中，相關物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全。
如有掉落物肇事，可處汽車駕駛人3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，也將吊扣或吊銷駕照，如致生往來之危險，將依公共危險罪究辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言