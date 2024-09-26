快訊

方文琳證實罹食道癌！為何會得9成男性患者的癌症 方文琳自曝2致命習慣

中職／愛爾達轟「打假球豬狗不如」 陳致遠深夜刪文稱目的達到了

土城騎士疑疲勞駕駛恍神衝撞超商 玻璃碎裂貨架倒塌慘狀曝光

國道轎車頂掉腳踏車...後車倒楣撞上 肇禍車主恐挨重罰

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

國道1號北向123公里苗栗路段今天上午發生一起罕見事故，今上午8點54分左右，1輛車頂固定掛架腳踏車突然鬆脫，導致1輛腳踏車掉落內線車道，後方1輛小轎車閃避不及當場發生碰撞，幸無人受傷，但肇禍車主恐挨重罰。

國道警方調查，49歲陳姓男子駕駛（49歲）駕駛藍色小轎車，車頂固定1輛腳踏車沿國1北上，行經苗栗縣頭屋路段中線車道時，因固定於車頂的腳踏車突然鬆脫朝內線車道彈落，造成後方廖姓男子（63歲）駕駛的紅色小轎車瞬間閃避不及發生碰撞，造成其右側車身有明顯毀損，現場無人受傷，也未再波及其他用路人。

國道警方表示，事故雙方駕駛人酒測值均為0，確切肇責釐清中，呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，且車輛行駛中，相關物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全。

如有掉落物肇事，可處汽車駕駛人3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，也將吊扣或吊銷駕照，如致生往來之危險，將依公共危險罪究辦。

藍色小轎車車頂固定的腳踏車，因鬆脫朝內線車道彈落釀禍，車主恐挨重罰。圖／國道警方提供
藍色小轎車車頂固定的腳踏車，因鬆脫朝內線車道彈落釀禍，車主恐挨重罰。圖／國道警方提供

腳踏車 車道

延伸閱讀

大玩極限運動！外國網紅闖機廠禁地、攀行駛列車站車頂 台鐵喊告

轎車違停台中14期重劃區…市民聞惡臭查看 竟見腐爛男屍

斗六婦人疑騎腳踏車闖平交道遭火車撞上 當場無生命跡象腳踏車解體

板橋三寶嬤騎腳踏車闖紅燈 駕駛怒譙：阿嬤母湯安內啦

相關新聞

高雄4月大女嬰被狠母餓死在嬰兒床 身軀發黑已臭今將解剖查死因

高雄市陳姓單親母親，涉嫌將4個月大的小女兒獨留家中8天致死，大前天送1歲女兒到托嬰中心時向保母吐露此事。警方赴陳住處發現...

國道轎車頂掉腳踏車...後車倒楣撞上 肇禍車主恐挨重罰

國道1號北向123公里苗栗路段今天上午發生一起罕見事故，今上午8點54分左右，1輛車頂固定掛架腳踏車突然鬆脫，導致1輛腳...

影／土城騎士疑恍神衝撞超商 玻璃碎裂貨架倒塌慘狀曝光

新北市36歲謝男今天清晨騎機車行經土城區明德路時，疑似疲勞駕駛一時恍神，機車失控衝撞路邊超商。巨大撞擊力導致超商大門玻璃...

法盲佳音！律師何星磊開發AI法律系統 助民眾理解司法判決

法律攻防，勝負難論，國外已藉助AI法律系統，據過去的案例和判決趨勢，幫助當事人評估勝訴的機會。國內亦有律師事務所投入資金...

影／黑羊誤闖大甲民宅亂找東西吃 警牽著牠沿路找飼主

一隻黑羊誤闖台中市大甲區民宅，如入無人之地亂竄還吃人的食物，屋主很困擾向警求助，員警帶著羊挨家挨戶查訪並高聲大喊「誰家的...

影／高雄路竹民宅傳火警 火撲滅驚見61歲婦人葬生火窟

高雄市路竹區中華路一處4樓透天民宅，今天上午6時59分許傳出火警，火苗從3樓竄燒，消防局出動16車、33人前往搶救，抵達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。