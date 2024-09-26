法盲佳音！律師何星磊開發AI法律系統 助民眾理解司法判決

法律攻防，勝負難論，國外已藉助AI法律系統，據過去的案例和判決趨勢，幫助當事人評估勝訴的機會。國內亦有律師事務所投入資金研發，律師何星磊表示，這套Al法律軟體目前測試中，預計明年可提供民眾使用。

何星磊任職法官期間，曾獲遴選赴美考察司法體系，發現美國大型律師事務所和企業法律部門都以法律科技系統輔助，協助當事人理解法官判決模式。因此他轉任律師後，也期盼打造透明化、視覺化的法律數據分析，打破法律專業隔閡。

何星磊表示，AI法律系統在國外早已使用，包括Lex Macbina和Ravel Law即根據同類型案件趨勢、法官的判決模式等參數，利用大數據分析協助客戶查詢律師的歷史表現選任律師，並根據判例和判決趨勢，幫助當事人評佔勝訴機率。

他說，Lex Machina和Ravel Law各具特色，Lex Machina專注於案例預測和數據分析，Ravel Law強調視覺化研究和法律趨勢分析，目前他的事務所也投入上千萬元比照國外法律Al科技模式研發。

何星磊指出，Lex Machina最初是史丹佛大學的研究項目，提供法庭數據分析，幫助律師理解法官、律師和法律事務所的歷史表現，用戶可以用來制定法律策略；Ravel Law是科技專家和法律專業人士創立的法律研究與數據分析平台，2017年由Lexis Nexis收購整合。