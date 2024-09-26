影／黑羊誤闖大甲民宅亂找東西吃 警牽著牠沿路找飼主
一隻黑羊誤闖台中市大甲區民宅，如入無人之地亂竄還吃人的食物，屋主很困擾向警求助，員警帶著羊挨家挨戶查訪並高聲大喊「誰家的母羊走失了」，巧遇飼主正在找羊，人羊在街頭重逢。
台中市警察局大甲分局西岐派出所警員蔡賢德本月22日中午勤區查察勤務時，在大甲區臨江路與如意路口遇到75歲林姓老翁求助，老翁說，他早上一直聽到「咩咩咩」的羊叫聲，沒多久突然有一隻黑色母羊闖入他在臨江路的家中，母羊在他家四處亂竄並吃家裡的食物，家中被羊弄得亂七八糟。
他先將羊綁起來，向左鄰右舍探詢是誰家的羊跑出來，但均無人知道，老翁請求員警先把母羊先帶回派出所照料，等飼主出現了再把羊帶回家，基於為民服務的初衷，熱心的警員答應老翁的請求。
警方表示，這隻羊看起來健康，身上還可以看出有飼養的痕跡，推測應該是附近農戶飼養，警員蔡賢德立即挨家挨戶查訪並高聲大喊「誰家的母羊走失了」，一位熱心的林姓婦人聽到員警的呼喊後，主動加入協助員警協尋迷途羔羊的行列。
歷經一個多小時，巧遇飼主林女正開車沿路尋找她的羊，林女見員警和民眾牽著她的羊隻沿路找飼主的舉動深表敬意，經過查核確認飼主身分後，警員蔡賢德才安心地將羊交還飼主林女領回照料。
據悉，林女將黑色母羊當成寵物養已有一年多，她平時都會把羊隻綁在家門前，當天因為繩索鬆脫，羊隻逃跑，她說造成別人的困擾深感歉意。
大甲分局長謝建國對警員蔡賢德熱心協助民眾解決困難的態度表示肯定與讚許，他呼籲民眾，寵物走失可能給飼主帶來損失，也可能對動物本身及大眾造成危險，如交通事故或是動物流浪街頭的風險，若發現寵物走失，應立即通報當地警方或動物保護機構，並借助社區力量迅速尋找。
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