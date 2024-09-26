影／黑羊誤闖大甲民宅亂找東西吃 警牽著牠沿路找飼主

一隻黑羊誤闖台中市大甲區民宅，如入無人之地亂竄還吃人的食物，屋主很困擾向警求助，員警帶著羊挨家挨戶查訪並高聲大喊「誰家的母羊走失了」，巧遇飼主正在找羊，人羊在街頭重逢。

台中市警察局大甲分局西岐派出所警員蔡賢德本月22日中午勤區查察勤務時，在大甲區臨江路與如意路口遇到75歲林姓老翁求助，老翁說，他早上一直聽到「咩咩咩」的羊叫聲，沒多久突然有一隻黑色母羊闖入他在臨江路的家中，母羊在他家四處亂竄並吃家裡的食物，家中被羊弄得亂七八糟。

他先將羊綁起來，向左鄰右舍探詢是誰家的羊跑出來，但均無人知道，老翁請求員警先把母羊先帶回派出所照料，等飼主出現了再把羊帶回家，基於為民服務的初衷，熱心的警員答應老翁的請求。

警方表示，這隻羊看起來健康，身上還可以看出有飼養的痕跡，推測應該是附近農戶飼養，警員蔡賢德立即挨家挨戶查訪並高聲大喊「誰家的母羊走失了」，一位熱心的林姓婦人聽到員警的呼喊後，主動加入協助員警協尋迷途羔羊的行列。

歷經一個多小時，巧遇飼主林女正開車沿路尋找她的羊，林女見員警和民眾牽著她的羊隻沿路找飼主的舉動深表敬意，經過查核確認飼主身分後，警員蔡賢德才安心地將羊交還飼主林女領回照料。

據悉，林女將黑色母羊當成寵物養已有一年多，她平時都會把羊隻綁在家門前，當天因為繩索鬆脫，羊隻逃跑，她說造成別人的困擾深感歉意。