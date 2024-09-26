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外國網紅闖機廠、攀火車 台鐵報警

聯合報／ 記者胡瑞玲翁至成／台北報導

日前有外國網紅闖入停放列車的台鐵七堵機務段。圖為台鐵七堵機務段檢修各型車輛。本報資料照片
日前有外國網紅闖入停放列車的台鐵七堵機務段。圖為台鐵七堵機務段檢修各型車輛。本報資料照片
台鐵機廠維修各式無動力客車及貨車車廂，不開放民眾隨意進出，卻有外國網紅闖入台鐵七堵機務段，在停放列車的股道間騎乘腳踏車，還攀爬行駛中的平溪線柴油客車，站車頂驚險通過隧道。台鐵公司昨報警，鐵路警察調閱監視器釐清犯嫌身分，依公共危險、侵入建築物罪偵辦，但瀏覽社群狀態，不排除已出境。

鐵道學會表示，台鐵、高鐵捷運均有機廠及機務段，唯獨台鐵機廠頻傳被闖入，曾發生牆上被噴漆塗鴉，這次還有人騎腳踏車在股道間遊走；高鐵、捷運幾乎不曾發生類似事件，原因之一是落實工作人員穿戴背心及工作證，非工作人員接近，一眼就能發現，台鐵應加強保安措施及人員訓練。

台鐵企業工會理事長陳世杰說，該外籍人士恐是從邊坡闖入，台鐵除在機廠門口有保全外，周邊的邊坡也要裝設監視器，讓保全監看畫面。

在社群擁有逾十一萬人追蹤、專門挑戰極限運動的外國網紅，今年四月與一名男子攀爬上正在行駛的平溪線柴油客車，一人攀附在列車後端，一人爬上車頂；該網紅也曾入侵七堵機務段，騎腳踏車穿梭在停放列車的股道間。影片日前上傳後引發爭議。

台鐵表示，機廠用來維修、改裝及保養列車，七堵機務段負責日檢及一、二級檢修；列車行車安全不能遭受任何破壞，若被鬆開一個機件、甚至放爆裂物，後果不堪設想，機廠及機務段門口都有保全，基地內也有監視器，初步調查，網紅疑從月台跨越鐵軌闖入基地。

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