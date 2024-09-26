無業「一打二」 養不下去釀悲劇

高雄市陳姓單親女子一人就要背負照顧兩幼女重任。示意圖。圖／Ingimage 高雄市陳姓女子單親照顧兩名幼女，疑因照顧不周害四個月大的小女兒喪命。據了解，陳曾向親友透露「養不下去」，但社工本月十日訪視時，母女三人均無異樣，陳也計畫重回職場，豈料兩周後發生悲劇。

陳無業，前年生下大女兒後還與母親同住，其母親也是單親，在自助餐店工作，收入不高；陳今年五月生小女兒後才搬離，但仍沒有工作，經社會局協助安置。

陳經濟困頓，雖有社會局托育、育兒等補助，但杯水車薪，養育兩名幼女開銷大。陳的母親曾擔心女兒帶兩幼女，生活過不下去，洽詢社會局送養流程，但社工詢問陳的意願時，陳堅持要自己照顧女兒。

今年五月，社會局將陳列為脆弱家庭，至案發前共面訪十二次、電訪超過卅次，最近一次面訪為本月十日，均查無異狀。另外，兩幼女均無生父認養，陳不願向社工透露生父身分。

陳曾求助大社區神農里長葉秀英，葉得知陳的困境，借款兩千元，還幫忙爭取宮廟急難救助金，擲筊獲得一萬五千元。陳搬到租屋處後，也曾開口向當地里長借錢，還曾向親友透露「一打二養不下去」。

葉秀英感慨，陳年紀輕輕，一人就要背負照顧兩幼女重任，娘家經濟狀況也不好，她很盡力幫忙媒合社會資源，沒想到仍發生憾事。