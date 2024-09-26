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疑餓死4月女嬰 單親媽涉殺人收押

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

橋頭地檢署外觀。記者張議晨／攝影
橋頭地檢署外觀。記者張議晨／攝影
高雄市陳姓單親母親，涉嫌將四個月大的小女兒獨留家中八天致死，大前天送一歲女兒到托嬰中心時向保母吐露此事。警方赴陳住處發現女嬰遺體，懷疑活活餓死，帶回陳依殺人罪移送，檢方聲押禁見獲准，預計今解剖調查死因，大女兒由社會局緊急安置。

檢警調查，卅一歲陳姓女子前年未婚生下大女兒，與母親同住高雄大社區，今年五月生小女兒，因失業經濟困頓，同月被社會局通報為脆弱家庭；陳帶兩名女兒搬出，由社會局協助租屋，安置在大社某教會租屋處，提供嬰幼兒用品及托育服務，每月補助五千四百元。

本月廿三日上午，陳只送大女兒至托嬰中心，中心保母未見到小女兒，詢問狀況，陳表示小女兒已死亡，保母趕緊報案。陳從托嬰中心返回租屋處，消防隊趕抵在房間發現女嬰躺床上，明顯死亡多時，身體發黑發出異味；警方帶回陳調查，報橋頭地檢署相驗遺體，沒有外傷，研判死亡數日。

陳稱，本月十五日起帶大女兒回母親家，獨留小女兒在租屋處房間，有開冷氣，廿三日上午送大女兒到托嬰中心前，返回租屋處發現小女兒已死亡。檢警查出，十六日托嬰中心因腸病毒停托，十八日陳向托嬰中心替兩名女兒請病假，十九及廿日送托大女兒，獨留小女兒在租屋處期間曾參加家庭聚會，親友詢問小女兒狀況，陳還稱請朋友照顧。

陳未說明為何獨留小女兒在家，警方懷疑女嬰餓死，詢後將陳依殺人罪移送。檢方認為，陳身為生母，具有照顧女嬰的保證人地位，卻忽略女嬰需求，將女嬰獨留在家中，因犯罪嫌疑重大，有羈押原因且有羈押必要，聲押禁見獲准；對於女嬰是否餓死，預計今解剖遺體查明。

女嬰的父親資料「空白」，檢警根據陳的說法，通知女嬰生父到案。他稱，接獲警方通知才知有女兒，不清楚陳的生活狀況。

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