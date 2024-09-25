快訊

賴清德下軍令應對在野挑戰 卓榮泰夜宴立委被問「政院扮演角色」反應曝

東海女大生過馬路遇劫 母親悲痛發聲：盼讓孩子的犧牲有意義

即起上路！日本福島5縣食品輸台規範放寬 食藥署：無特殊反對

聽新聞
0:00 / 0:00

總統車隊返府受驚擾...「詭異滑板」突溜向路中 竟是國中生操作失誤

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

賴清德總統車隊昨午從松山機場返回官邸途中受驚擾，一名國中生人行道上滑滑板不慎噴飛道路中，所幸未釀事故，警方呼籲，滑板車、直排輪等應在指定封閉區域使用，違者可依規定開罰500元，民眾勿以身試法。

警方調查，總統車隊昨天下午從松山機場返回總統官邸，途經松山區民權東路三段，突有異物闖入道路中。

員警調查發現是一名國中生在人行道上滑滑板，操作不慎噴飛路中，導致車隊受到驚擾，所幸未釀事故。

警方表示，員警事後調閱相關監視器畫面還原事發過程，因案發當下未盤查查明少年身分，遂無開單告發。

另呼籲，滑板、滑板車、直排輪等休閒器材須在河濱公園、體育場等符合規定的封閉區域使用，若阻礙交通，將依道路交通管理處罰條例開罰500元，民眾切勿以身試法。

一名國中生在人行道上滑滑板，操作不慎噴飛路中，導致總統車隊受到驚擾，所幸未釀事故。記者李隆揆／翻攝
一名國中生在人行道上滑滑板，操作不慎噴飛路中，導致總統車隊受到驚擾，所幸未釀事故。記者李隆揆／翻攝

人行道 國中生 官邸 賴清德

延伸閱讀

竹縣國中生戶外教學遊覽車故障 36名學生疏散皆平安

台中七期蛋黃區人行道問題好多 立委爭取3700萬元改善

人行道不像人行道...高雄男誤停遭檢舉 法院判准他撤罰

2024衝浪滑板公開賽下月12日競技 報名至10月4日截止

相關新聞

總統車隊返府受驚擾...「詭異滑板」突溜向路中 竟是國中生操作失誤

賴清德總統車隊昨午從松山機場返回官邸途中受驚擾，一名國中生在人行道上滑滑板不慎噴飛道路中，所幸未釀事故，警方呼籲，滑板車...

意外猝死？基隆棄嬰屍案今相驗 「無明顯傷痕」將擇日化驗DNA

基隆地檢署今天下午相驗前天尋獲的新北市楊姓男嬰遺骸，由於遺體只剩白骨，初步勘驗發現骸骨完整，沒有骨折或其他明顯傷痕，將安...

桃園男掛報廢車牌逆向、闖燈猛撞警 遭警車包夾辣椒水壓制

桃園一名53歲男子今上午開車行經桃園區中山路，因車輛懸掛報廢車輛車牌遭警方攔下，男子逆向逃逸闖燈甚至衝撞員警，警方以警車...

老翁登山遭蜂螫傷又迷路 警消花1個半小時才找到人

77歲王姓老翁今天下午到彰化市八卦山舊培元中學附近登山時，遭蜂螫傷，逃走過程迷路，報案卻報不出位置，警方及消防局動用人員...

彰化員林警方破詐騙案 年輕車手見上銬竟嚇到噴淚

投資詐騙橫行，彰化縣員林警分局最近曾在一日內查到二起詐騙集團車手跟被害人相約交錢，搶回被害人共53萬元，一件是在彰化高鐵...

報案也被罰？嘉義女疑放任愛犬追車咬人 幼童被咬父親憤持鐵棍打狗

嘉義縣大林鎮周姓女子疑未看管愛犬，長期放任犬隻在外遊蕩追咬路人，日前不慎咬傷鄰居家的國小幼童，簡姓兄弟憤而持鐵棍打狗，周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。