總統車隊返府受驚擾...「詭異滑板」突溜向路中 竟是國中生操作失誤

賴清德總統車隊昨午從松山機場返回官邸途中受驚擾，一名國中生在人行道上滑滑板不慎噴飛道路中，所幸未釀事故，警方呼籲，滑板車、直排輪等應在指定封閉區域使用，違者可依規定開罰500元，民眾勿以身試法。

警方調查，總統車隊昨天下午從松山機場返回總統官邸，途經松山區民權東路三段，突有異物闖入道路中。

員警調查發現是一名國中生在人行道上滑滑板，操作不慎噴飛路中，導致車隊受到驚擾，所幸未釀事故。

警方表示，員警事後調閱相關監視器畫面還原事發過程，因案發當下未盤查查明少年身分，遂無開單告發。