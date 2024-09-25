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桃園男掛報廢車牌逆向、闖燈猛撞警 遭警車包夾辣椒水壓制

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名53歲男子今上午開車行經桃園區中山路，因車輛懸掛報廢車輛車牌遭警方攔下，男子逆向逃逸闖燈甚至衝撞員警，警方以警車包夾並破窗噴辣椒水將男子拖下車壓制，全案依公共危險罪及妨礙公務罪嫌偵辦。

今上午7點40分許，桃園警分局景福派出所員警巡邏行經中山路，發現一輛小客車懸掛報廢車輛車牌，且車身與號牌資料不符，立即進行攔查，結果53歲張姓男駕駛不願配合高速逃逸，員警在後尾隨並通報攔截圍捕。

張男在逃逸期間不斷逆向、闖紅燈試圖甩開員警，陷入車陣時竟還倒車衝撞員警，警網迅速將他包圍喝令停車配合檢查，但張男仍拒絕配合，甚至又準備衝撞，對此員警以2輛巡邏車包夾，同時擊破車窗向內噴灑辣椒水，張男無路可逃被員警拉下車逮捕。

經了解，張男所駕駛車輛逾檢號牌遭註銷，便懸掛其所有另一輛報廢車輛號牌意圖蒙混，結果遇到警方攔查不願配合高速逃逸，最終仍難逃法網，全案依公共危險罪及妨礙公務罪嫌移請偵辦。

桃園一名53歲男子今上午開車行經桃園區中山路，因車輛懸掛報廢車輛車牌遭警方攔下，未料男子逆向逃逸闖燈甚至衝撞員警。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名53歲男子今上午開車行經桃園區中山路，因車輛懸掛報廢車輛車牌遭警方攔下，未料男子逆向逃逸闖燈甚至衝撞員警。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名53歲男子今上午因車輛懸掛報廢車車牌遭警方攔下，逆向逃逸闖燈甚至衝撞員警，警方以警車包夾並破窗噴辣椒水，全案依公共危險罪及妨礙公務罪嫌偵辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名53歲男子今上午因車輛懸掛報廢車車牌遭警方攔下，逆向逃逸闖燈甚至衝撞員警，警方以警車包夾並破窗噴辣椒水，全案依公共危險罪及妨礙公務罪嫌偵辦。記者周嘉茹／翻攝

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