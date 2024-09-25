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老翁登山遭蜂螫傷又迷路 警消花1個半小時才找到人

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

77歲王姓老翁今天下午到彰化市八卦山舊培元中學附近登山時，遭蜂螫傷，逃走過程迷路，報案卻報不出位置，警方及消防局動用人員搜尋，花了約一個半小時才找到人，經送醫無生命危險。

警方指出，今天下午3時43分接獲王姓老翁報案，稱爬山走到彰化市八卦山舊培元中學附近時，突遭虎頭蜂叮到後腦及臀部，但他逃走過程迷路，無法指出明確地點。

彰化縣消防局接獲報案，出動各式機車3輛、救護車1輛、消防人員6人前往救護，彰化警分局八卦山派出所也派員加入搜尋，直到下午17時20分才尋獲，當時意識清楚，無生命危險，他並改口說是被蜜蜂螫傷。

彰化縣消防局長施順仁提醒，目前正值蜂類活躍季節，屢傳登山民眾被虎頭蜂叮咬案例，建議過敏體質，請衡量是否適合登山郊遊，上山之前先瞭解近期是否有蜂巢或蜂螫事件，宜穿著灰白素色長袖長褲，衣物避免過於鮮艷，事先噴灑含DEET（敵避）防蚊防蜂液防範，且登山千萬不要擦香水、化妝品，減少氣味吸引虎頭蜂覓食

上山時，建議使用登山、拐杖，避免觸碰樹幹、地上土堆，驚擾蜂巢，如途中遇到蜂巡，應繞道避開或退後遠離，遇到蜂群攻擊，應以衣物保護頭部，迅速反方向撤離，並謹記來時路線或定位，不幸遇到蜂螫需求援時，才能快速引導救援人員到位。

77歲王姓老翁今天下午到彰化市八卦山登山時，遭蜂螫傷，逃走時迷路，警方及消防局動用人員搜尋，費了約一個半小時才找到人，送醫無生命危險。圖／民眾提供
77歲王姓老翁今天下午到彰化市八卦山登山時，遭蜂螫傷，逃走時迷路，警方及消防局動用人員搜尋，費了約一個半小時才找到人，送醫無生命危險。圖／民眾提供

消防人員 虎頭蜂

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