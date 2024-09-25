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意外猝死？基隆棄嬰屍案今相驗 「無明顯傷痕」將擇日化驗DNA

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

基隆地檢署今天下午相驗前天尋獲的新北市楊姓男嬰遺骸，由於遺體只剩白骨，初步勘驗發現骸骨完整，沒有骨折或其他明顯傷痕，將安排化驗DNA確定身分，至於死因是黃姓生父聲稱的意外，還是另有隱情？尚待調查釐清。

此案是因為新北市教育局發現三重學區有1名楊姓男童屆齡7歲卻未入學，通報三重警分局協尋，警方調查發現孩子的戶籍登記在三重外婆家，父母已離異，31歲黃姓父親現住台中，30歲楊姓母親改嫁住在新竹，22日將2人帶回調查。

2人未婚一共生了4個兒子，因為在台中租屋同居，工作也不穩定，孩子全跟媽媽姓楊、戶籍登記在新北市三重區的外婆家。死亡的孩子排行第2，2017年11月出生。

黃姓生父供稱，大約2018年3月，某天起床即發現孩子已無呼吸意外猝死。楊女則說，當時她在超商當店員，下班回家發現兒子沒有呼吸，黃男在旁睡覺，便叫醒他。

楊女表示並未懷疑兒子的死因，但也透露曾經看過黃男不耐兒子哭鬧，就拿枕頭悶住孩子口鼻阻止他發聲。孩子死後全都交由黃男處置，她沒介入，也不知道細節。

當時黃男因為把帳戶賣給詐騙集團，涉嫌詐欺被通緝，因此不敢報案，便將兒子的屍體放進手提袋裝在紙箱放家裡。過沒幾天他就被警察抓到，隨即入獄服刑10個月。

2018年4月兩人辦理結婚，方便楊女探監，黃男2019年1月刑滿出獄，兩人即離婚。他供稱兒子的遺體仍繼續放在家裡，直到去年年底，因為他在基隆交了1個女朋友，所以才帶到基隆山區掩埋棄屍

前天黃男帶警方到基隆山區挖掘，找到男嬰骸骨，他和楊女警詢後被依殺人罪、遺棄屍體罪嫌移送基隆地檢署，檢察官訊後聲押黃男獲准，楊女限制住居。

今天基隆地檢署辦理司法相驗，死者楊姓男嬰的生母與外婆均到場，後續將安排化驗DNA確定身分，並繼續調查釐清死因。

台中市31歲黃姓男子自稱7年前未婚生子，但男嬰僅4個月大即猝死，他把屍體裝袋放家裡長達5年多，才帶到基隆山區掩埋。警方前天找到遺骸、將黃男依殺人等罪移送法辦，法院裁定羈押。記者林昭彰／翻攝
台中市31歲黃姓男子自稱7年前未婚生子，但男嬰僅4個月大即猝死，他把屍體裝袋放家裡長達5年多，才帶到基隆山區掩埋。警方前天找到遺骸、將黃男依殺人等罪移送法辦，法院裁定羈押。記者林昭彰／翻攝

DNA 基隆 棄屍

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