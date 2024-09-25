快訊

藍白封殺總預算！賴清德下3軍令 要求綠營全員服從

央行對房市下重手 理事透露「不出手不行」內幕、這情況可望排除

幸運兒是你嗎？買啤酒、零食發票竟爽中千萬 全聯特別獎開在「這門市」

彰化員林警方破詐騙案 年輕車手見上銬竟嚇到噴淚

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

投資詐騙橫行，彰化縣員林警分局最近曾在一日內查到二起詐騙集團車手跟被害人相約交錢，搶回被害人共53萬元，一件是在彰化高鐵站即時逮到已取款的車手，另一案在彰化市藥妝店前攔下正在收錢的21歲林姓車手，年輕的林嫌被上銬時還嚇得哭出來，警方表示，詐團吸收不少年輕人以為當車手好賺，卻不知會背上刑責，後續還可能面對被害人巨額賠償。

員林警分局大村分駐所23日下午接獲報案，疑似有詐騙車手取款後準備離去，員警立即出動跟監至彰化高鐵站，當場逮到車手梁男(28歲)剛騙走一名33歲女子的26萬多元，正要離去，就被警方逮到，當場起獲現金26萬多元及SIM卡、IPHONE手機等相關犯罪證物。

同日林厝派出所員警也循線在彰化市彰南路某藥妝店前，當場查獲林姓車手正在收取被害人王男(48歲)26萬多元，林男身上還帶著偽造的投資公司收據及工作證、工作手機等相關證物，年僅21歲的林男見事蹟敗露，被員警上銬時，急得哭出來。

同日查獲的二件詐騙案都是以假投資手法詐騙，詐騙集團先在網路刊登相關名人可以教投資等新聞或影片，透導被害人加好友再誤入假投資群組，不斷洗腦誘騙民眾可交錢讓集團代為操作投資股市、及泰達幣等，獲取高獲利，二名車手梁男及林男均依詐欺罪、洗錢防制法等移送彰化地檢署偵辦。

員林分局長吳詠傑表示，近來詐騙手法以假投資詐騙案居多，許多在網路刊登廣告要教投資的，很多都是詐騙集團所設，千萬不要輕信「免費要教投資」的廣告，若不小心進詐騙LINE群組，詐團成員會提供虛擬的投資平台，甚至造假虛擬獲利，取信民眾，民眾若要投資，應找合法的的金融機構，若有疑問也可撥打165反詐騙專線或110報案，千萬不能將錢交給不明人士，以免損失慘重。

大村分駐所員警即時在彰化高鐵站逮到已取款的車手，當場起獲現金26萬多元。圖／警方提供
大村分駐所員警即時在彰化高鐵站逮到已取款的車手，當場起獲現金26萬多元。圖／警方提供
員林警方在彰化市藥妝店前攔下正在收錢的21歲林姓車手，年輕的林嫌被上銬時還嚇得哭出來。圖／警方提供
員林警方在彰化市藥妝店前攔下正在收錢的21歲林姓車手，年輕的林嫌被上銬時還嚇得哭出來。圖／警方提供
員林警方在彰化市藥妝店前攔下正在收錢的林姓車手，年輕的林嫌被上銬時還嚇得哭出來，當場起獲現金26萬多元。圖／警方提供
員林警方在彰化市藥妝店前攔下正在收錢的林姓車手，年輕的林嫌被上銬時還嚇得哭出來，當場起獲現金26萬多元。圖／警方提供

詐欺 詐騙集團 車手

延伸閱讀

彰化縣府人事調動 林漢斌調交通處長、陳昌茂升計畫處長

彰化縣府攜手13間館舍 10月6日起辦人權系列活動

彰化賣粥嬤孫子疑被詐團拐走半年 期待中秋團圓夢碎

過程如電影情節…詐團製造金流斷點 車手被判1年10月

相關新聞

大玩極限運動！外國網紅闖機廠禁地、攀行駛列車站車頂 台鐵喊告

日前2名外國網紅竟攀爬上台鐵行駛的平溪線柴油客車，大玩極限運動，其中1人甚至站在車頂，行經隧道時緊急趴下才驚險通過，並將...

斗六婦人疑騎腳踏車闖平交道遭火車撞上 當場無生命跡象腳踏車解體

雲林縣斗六市保長路、鎮西路鐵路平交道今天中午12時37分左右發生火車與腳踏車擦撞事故，騎腳踏車的婦人當場無生命跡象，已送...

彰化員林警方破詐騙案 年輕車手見上銬竟嚇到噴淚

投資詐騙橫行，彰化縣員林警分局最近曾在一日內查到二起詐騙集團車手跟被害人相約交錢，搶回被害人共53萬元，一件是在彰化高鐵...

報案也被罰？嘉義女疑放任愛犬追車咬人 幼童被咬父親憤持鐵棍打狗

嘉義縣大林鎮周姓女子疑未看管愛犬，長期放任犬隻在外遊蕩追咬路人，日前不慎咬傷鄰居家的國小幼童，簡姓兄弟憤而持鐵棍打狗，周...

金融詐騙氾濫...郵局截至8月攔阻逾5.3億詐騙 攜手警政署管控異常帳戶

金融詐騙頻傳，中華郵政公司建立防詐防護網及防詐專責單位，今年截至8月底，全國郵局攔阻詐騙總計1381件，金額累計高達5億...

注入新戰力...轄區含大量化學工廠 桃園草漯消防獲贈救護車

桃園市觀音區草漯消防分隊昨獲贈一輛新式救護車，由新光鋼添澄慈善基金會捐贈，感念桃園市消防局同仁勤務繁忙之中仍能提供每位市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。