彰化員林警方破詐騙案 年輕車手見上銬竟嚇到噴淚

投資詐騙橫行，彰化縣員林警分局最近曾在一日內查到二起詐騙集團車手跟被害人相約交錢，搶回被害人共53萬元，一件是在彰化高鐵站即時逮到已取款的車手，另一案在彰化市藥妝店前攔下正在收錢的21歲林姓車手，年輕的林嫌被上銬時還嚇得哭出來，警方表示，詐團吸收不少年輕人以為當車手好賺，卻不知會背上刑責，後續還可能面對被害人巨額賠償。

員林警分局大村分駐所23日下午接獲報案，疑似有詐騙車手取款後準備離去，員警立即出動跟監至彰化高鐵站，當場逮到車手梁男(28歲)剛騙走一名33歲女子的26萬多元，正要離去，就被警方逮到，當場起獲現金26萬多元及SIM卡、IPHONE手機等相關犯罪證物。

同日林厝派出所員警也循線在彰化市彰南路某藥妝店前，當場查獲林姓車手正在收取被害人王男(48歲)26萬多元，林男身上還帶著偽造的投資公司收據及工作證、工作手機等相關證物，年僅21歲的林男見事蹟敗露，被員警上銬時，急得哭出來。

同日查獲的二件詐騙案都是以假投資手法詐騙，詐騙集團先在網路刊登相關名人可以教投資等新聞或影片，透導被害人加好友再誤入假投資群組，不斷洗腦誘騙民眾可交錢讓集團代為操作投資股市、及泰達幣等，獲取高獲利，二名車手梁男及林男均依詐欺罪、洗錢防制法等移送彰化地檢署偵辦。