報案也被罰？嘉義女疑放任愛犬追車咬人 幼童被咬父親憤持鐵棍打狗

嘉義縣大林鎮周姓女子疑未看管愛犬，長期放任犬隻在外遊蕩追咬路人，日前不慎咬傷鄰居家的國小幼童，簡姓兄弟憤而持鐵棍打狗，周女不捨愛犬被打報案，嘉義縣家畜疾病防治所深入追查發現，周女不只放任犬隻傷人，還未完成絕育、狂犬病疫苗等，依法開罰8.6萬元。

家畜所表示，周姓女子通報稱愛犬遭簡姓兄弟持鐵棍與玩具槍攻擊受傷，深入追查發現，周女未善盡犬隻管領責任，多次疏縱犬隻傷人，勸導仍未改善，且深入追查發現周女飼養7犬隻，未完成寵物晶片、絕育與狂犬病注射等飼主責任，共開罰8.6萬元。

家畜所也說，簡姓兄弟持鐵棍與空氣槍攻擊犬隻，造成犬隻輕傷，簡姓兄弟事後坦承有攻擊行為，依法個別開罰1.5萬元；後續追查發現，簡兄、簡弟配偶也有養狗，且未依規定盡飼主責任，分別開罰簡兄8.3萬、簡弟配偶8萬，3人共被開罰19.3萬元。

家畜所長林珮如說，飼養犬隻應完成絕育、寵物晶片及狂犬病疫苗注射，若未完成恐面臨動物保護法、動物傳染病防治條例開罰；另動保法規定不得傷害動物，致動物傷亡將處1.5至7.5萬元罰鍰，犬隻出入公共場所應由7歲以上人陪同，違者將開罰3千至1.5萬元。