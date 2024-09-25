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報案也被罰？嘉義女疑放任愛犬追車咬人 幼童被咬父親憤持鐵棍打狗

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣大林鎮周姓女子疑未看管愛犬，長期放任犬隻在外遊蕩追咬路人，日前不慎咬傷鄰居家的國小幼童，簡姓兄弟憤而持鐵棍打狗，周女不捨愛犬被打報案，嘉義縣家畜疾病防治所深入追查發現，周女不只放任犬隻傷人，還未完成絕育、狂犬病疫苗等，依法開罰8.6萬元。

家畜所表示，周姓女子通報稱愛犬遭簡姓兄弟持鐵棍與玩具槍攻擊受傷，深入追查發現，周女未善盡犬隻管領責任，多次疏縱犬隻傷人，勸導仍未改善，且深入追查發現周女飼養7犬隻，未完成寵物晶片、絕育與狂犬病注射等飼主責任，共開罰8.6萬元。

家畜所也說，簡姓兄弟持鐵棍與空氣槍攻擊犬隻，造成犬隻輕傷，簡姓兄弟事後坦承有攻擊行為，依法個別開罰1.5萬元；後續追查發現，簡兄、簡弟配偶也有養狗，且未依規定盡飼主責任，分別開罰簡兄8.3萬、簡弟配偶8萬，3人共被開罰19.3萬元。

家畜所長林珮如說，飼養犬隻應完成絕育、寵物晶片及狂犬病疫苗注射，若未完成恐面臨動物保護法、動物傳染病防治條例開罰；另動保法規定不得傷害動物，致動物傷亡將處1.5至7.5萬元罰鍰，犬隻出入公共場所應由7歲以上人陪同，違者將開罰3千至1.5萬元。

家畜所長林珮如也說，固定時間、固定地點餵養就構成飼養事實， 7成以上的追車咬人、造成環境糟亂與噪音等肇事犬隻都有主人，且餵養造成犬隻群聚肇事比例占7成5，顯示民眾缺乏動保意識，請飼主務必管領好犬隻，若造成傷亡將追究飼主責任。

嘉義縣大林鎮周姓女子疑放任愛犬追車咬人，幼童被咬父親憤持鐵棍打狗，家畜所追查發現飼主未盡責任開罰。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣大林鎮周姓女子疑放任愛犬追車咬人，幼童被咬父親憤持鐵棍打狗，家畜所追查發現飼主未盡責任開罰。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣大林鎮周姓女子疑放任愛犬追車咬人，幼童被咬父親憤持鐵棍打狗，家畜所追查發現飼主未盡責任開罰。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣大林鎮周姓女子疑放任愛犬追車咬人，幼童被咬父親憤持鐵棍打狗，家畜所追查發現飼主未盡責任開罰。圖／嘉義縣政府提供

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