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金融詐騙氾濫...郵局截至8月攔阻逾5.3億詐騙 攜手警政署管控異常帳戶

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

金融詐騙頻傳，中華郵政公司建立防詐防護網及防詐專責單位，今年截至8月底，全國郵局攔阻詐騙總計1381件，金額累計高達5億3109萬餘元，較去年同期分別成長29.4％及25.8％，中華郵政今攜手警政署刑事警察局，簽署反詐騙合作意向書（MOU），對於帳戶疑似異常交情形加強查核管控，展現攔阻詐騙決心。

中華郵政自2006年起設立防詐專責單位，訂立預警指標，每日以資訊系統輔助，清查存款帳戶疑似異常交易情形，由專人加強對異常帳戶查核管控，去年4月更加入內政部警政署刑事警察局，與金融機構共同組成的鷹眼識詐聯盟，建置自有AI防詐模型，透過大數據及AI技術，提高偵測異常帳戶的有效性及準確性。

中華郵政總經理江瑞堂指出，中華郵政有逾2800萬存戶，根據統計，今年截至8月底，全國郵局攔阻詐騙總計1381件，金額累計高達新台幣5億3109萬餘元，較去年同期攔阻1067件數及4億2209萬餘元，分別成長29.4%及25.8%。

江瑞堂表示，為防阻詐騙，每年持續在校園、社區及社區大學辦理金融知識講座，向民眾宣導各種防詐觀念，今年截至8月底已辦理65場次。有鑑於詐騙手法多元多變，透過此次與警政署刑事警察局合作，未來在教育訓練、防制金融詐騙宣導上雙方將持續交流，豐富防詐宣導內容，以提升民眾識詐能力及風險意識。

警政署署長張榮興表示，目前詐騙以金融投資最嚴重，占6至7成，政府自8月底起公布詐騙儀表板，一天損失最少1億多元，最多達5億元，未來希望與中華郵政合作更緊密，逐日遏阻詐欺案。

中華郵政總經理江瑞堂（左）與刑事局長周幼偉（右）簽署反詐騙合作意向書。圖／中華郵政提供
中華郵政總經理江瑞堂（左）與刑事局長周幼偉（右）簽署反詐騙合作意向書。圖／中華郵政提供
中華郵政舉辦「郵警聯手 齊力阻詐」記者會，與警政署刑事局協力合作強化防詐量能。圖右4起為總經理江瑞堂、警政署長張榮興、刑事局長周幼偉。圖／中華郵政提供
中華郵政舉辦「郵警聯手 齊力阻詐」記者會，與警政署刑事局協力合作強化防詐量能。圖右4起為總經理江瑞堂、警政署長張榮興、刑事局長周幼偉。圖／中華郵政提供
中華郵政總經理江瑞堂（右）與警政署長張榮興（左）共同打擊金融詐騙。圖／中華郵政提供
中華郵政總經理江瑞堂（右）與警政署長張榮興（左）共同打擊金融詐騙。圖／中華郵政提供

中華郵政 詐騙 警察

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