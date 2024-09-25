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缺錢買毒涉偷神像、金飾變賣 南投警逮4嫌

中央社／ 南投縣25日電

黃姓男子等4名犯嫌缺錢買毒，趁埔里鎮聖賢太子宮人員外出參訪時，夜間潛入廟內搜刮金飾、神像、銅雕等財物，警方獲報後3天查緝4嫌，並在資源回收場找回太子爺神像等贓物。

南投縣警察局埔里分局今天指出，愛蘭派出所日前受理埔里鎮聖賢太子宮人員報案指稱，廟內太子爺、龍神神像、金飾、銅雕等遭竊，警方立即組成專案小組並報請南投地方檢察署指揮偵辦，經調閱案發現場監視器畫面、分析可疑涉案車輛，鎖定黃男等4名犯嫌。

警方指出，黃嫌等人得知聖賢太子宮人員外出參訪，趁廟方人力不足，於夜間潛入搜刮金飾、神像、銅雕、廟方幹部私人財物等，損失新台幣數百萬元。經調閱發生地，台中市、苗栗縣等地近千支監視器鎖定犯嫌，案發3天查緝4嫌到案，並找回太子爺神像等遭竊物品。

埔里警方持檢察官核發拘票前往台中、苗栗等處查緝黃嫌等人到案，初步了解黃嫌等人是為購買毒品而犯案，後續找到銷贓場所並順利找回部分金飾，且在回收場找回遭竊銅雕、落難的太子爺、龍神神像，逐一清點後通知廟方人員領回，全案依竊盜罪嫌法辦。

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南投縣 埔里 竊盜 金飾

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