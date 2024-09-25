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大玩極限運動！外國網紅闖機廠禁地、攀行駛列車站車頂 台鐵喊告
日前2名外國網紅竟攀爬上台鐵行駛的平溪線柴油客車，大玩極限運動，其中1人甚至站在車頂，行經隧道時緊急趴下才驚險通過，並將影片上傳至社群，從社群上查看，還發現該外籍網紅入侵台鐵七堵機務段內，在停放列車的機廠騎腳踏車。台鐵表示，該行為已違法，已報警並將提告。
以攀爬大樓、各國知名景點及列車等危險方式，挑戰極限運動的外國網紅street_vision，常在IG上傳相關自拍影片或照片，長期經營下來擁有11.4萬粉絲追蹤。
今年4月該外籍人士出現在台灣平溪線，從影片中可看到，該外籍網紅與另1名男子攀上正在行駛的柴油客車，其中1人攀附在列車後段，另1人更爬上車頂，行駛期間要通過隧道時，車頂男子緊急趴下，驚險通過隧道。
另外，從該外籍網紅社群中還發現入侵七堵機務段台北機廠的片段，影片中，男子悠閒地騎著腳踏車，穿梭在停放列車的股道間。
臉書粉專「台灣便當管理局-附屬鐵路部」也轉發該外籍網紅危險行徑的影片，不少網友留言撻伐。據了解，該外籍網紅已出境離開台灣。
對此，台鐵表示，有關網路影片有不知名人士騎乘腳踏車，疑似於公司所屬機務段內趴趴走，經內部查詢確認，為所屬七堵機務段車輛保養車庫，該案已通報當地路警所，針對違法擅自侵入機關內部提出告訴，目前路警單位已至段內調閱相關監視影像，釐清此人何時及於何處侵入。目前案件由鐵路警察調查偵辦中。
根據鐵路法規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋樑、隧道內及車站內非供公眾通行之處，違法者可處1萬元以上、5萬元以下罰款；如影響鐵路行車安全，情節重大者，處5萬元以上、10萬元以下罰鍰。
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