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注入新戰力...轄區含大量化學工廠 桃園草漯消防獲贈救護車

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市觀音區草漯消防分隊昨獲贈一輛新式救護車，由新光鋼添澄慈善基金會捐贈，感念桃園市消防局同仁勤務繁忙之中仍能提供每位市民專業且有條不紊的處置與關懷，因此希望捐贈救護車給消防局，以實際行動支持消防救護工作。

捐贈的新式救護車外觀如車頭鏡像119字樣，可讓前方車輛第一時間察覺，進而禮讓救護車；另車身的巴騰堡格紋設計，在一般車燈照射下，能維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度，確保救護人員執行緊急救護行車安全無虞，將為桃園市注入了救護新戰力。

桃園市消防局第三大隊表示，隨著桃園市人口大量移入及機場捷運的發展，本次受贈救護車的草漯分隊，救護案件大多為橫跨觀音區和大園區，且因2行政區內均無急救責任醫院，因此在送醫上會相對其他行政區距離長，此外，草漯分隊轄內亦有大量化學工廠、快速道路61線及草漯沙丘等地，可能會有大規模交通事故或重大事件的發生。

第三大隊表示，這次受贈的救護車提升觀音區及大園區救災能量，使有需要緊急救護能量的民眾都能受惠，消防局將持續邁進，積極充實各項救護裝備，辦理各式救護訓練，使軟硬體實力同步提升，期許消防同仁能如虎添翼，挽救更多寶貴的性命。

桃園市觀音區草漯消防分隊昨獲贈一輛新式救護車，由新光鋼添澄慈善基金會捐贈，感念桃園市消防局同仁勤務繁忙之中仍能提供每位市民專業且有條不紊的處置與關懷。圖／草漯消防分隊提供
桃園市觀音區草漯消防分隊昨獲贈一輛新式救護車，由新光鋼添澄慈善基金會捐贈，感念桃園市消防局同仁勤務繁忙之中仍能提供每位市民專業且有條不紊的處置與關懷。圖／草漯消防分隊提供

救護車 桃園

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