快訊

懷疑前妻婚內出軌…他撂人闖卡拉OK店內連開10多槍 傷前妻現任男友被捕

以色列無差別攻擊殺紅眼 美國無作為背後的現實考量

新聞幕後／李四川攻新北在即？北市第三副市長選他考量曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

轎車違停台中14期重劃區…市民聞惡臭查看 竟見腐爛男屍

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市消防局在今天中午獲報，北屯14期重劃區附近的槽化線，有人違規停車，車內傳出惡臭，坐在駕駛座男子疑已死亡，消防隊到場破窗後，發現年約45歲男子軀體部分已腐爛、長蛆，死亡已超過一天，車內有木炭殘渣，全案由警方後續調查。

據查，男子將轎車停在台中市北屯區11期、14期重劃區交界的梅川東路五段、大連路的槽化線上，因近日天氣炎熱，附近市民聞到異味，今天中午循味道查看，發現惡臭是來自該輛轎車，才通報警消協助。

警方初步調查，男子沒有被家屬通報失聯，將聯絡家屬，報請檢察官相驗，釐清死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中市北屯區大連路、梅川東路五段在今天中午被人發現有男子陳屍車內。圖／讀者提供
台中市北屯區大連路、梅川東路五段在今天中午被人發現有男子陳屍車內。圖／讀者提供

台中市 重劃區

延伸閱讀

影／高雄男開車失控撞向停車場 氣到猛擊車窗濺血

高雄轎車撞倒機車騎士竟肇逃 警方6小時後旅店逮人

保時捷駕駛違停吃烤肉 高雄警巡邏查出掛假車牌

賠！中壢賓士車主猛 酒駕連撞4轎車7機車

相關新聞

斗六婦人疑騎腳踏車闖平交道遭火車撞上 當場無生命跡象腳踏車解體

雲林縣斗六市保長路、鎮西路鐵路平交道今天中午12時37分左右發生火車與腳踏車擦撞事故，騎腳踏車的婦人當場無生命跡象，已送...

轎車違停台中14期重劃區…市民聞惡臭查看 竟見腐爛男屍

台中市消防局在今天中午獲報，北屯14期重劃區附近的槽化線，有人違規停車，車內傳出惡臭，坐在駕駛座男子疑已死亡，消防隊到場...

高雄4月女嬰遭母獨留家中喪命 單親媽1打2娘家也不好過

高雄31歲陳姓女子未婚生有2名女兒，今年5月生下么女後失業，經濟陷入困境，今年中秋節前夕，陳女將么女獨留家中離開，長達8...

婦人騎單車闖平交道遭撞死 台鐵斗六至斗南單線行駛

台鐵稍早發生死傷事故，傳一名婦人今中午騎腳踏車闖月平交道，遭EMU3000型新自強號撞死，台鐵斗六至斗南間單線雙向行車，...

影／撞擊畫面曝！熟女開HRV闖紅燈 水湳經貿撞騎士翻車

台中市蘇姓女子在昨天上午駕駛黑色本田HRV休旅車，行經水湳經貿園區的中科路、黎明路三段時，闖紅燈，撞上當時直行的林姓機車...

板橋三寶嬤騎腳踏車闖紅燈 駕駛怒譙：阿嬤母湯安內啦

新北市板橋區民權路與縣民大道一段，昨天上午有1名騎腳踏車的婦人無視燈號已轉為綠燈，硬闖紅燈通過路口，路過車輛趕緊煞車讓婦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。