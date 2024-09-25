轎車違停台中14期重劃區…市民聞惡臭查看 竟見腐爛男屍

台中市消防局在今天中午獲報，北屯14期重劃區附近的槽化線，有人違規停車，車內傳出惡臭，坐在駕駛座男子疑已死亡，消防隊到場破窗後，發現年約45歲男子軀體部分已腐爛、長蛆，死亡已超過一天，車內有木炭殘渣，全案由警方後續調查。

據查，男子將轎車停在台中市北屯區11期、14期重劃區交界的梅川東路五段、大連路的槽化線上，因近日天氣炎熱，附近市民聞到異味，今天中午循味道查看，發現惡臭是來自該輛轎車，才通報警消協助。

警方初步調查，男子沒有被家屬通報失聯，將聯絡家屬，報請檢察官相驗，釐清死因。