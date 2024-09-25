高雄4月女嬰遭母獨留家中喪命 單親媽1打2娘家也不好過

高雄31歲陳姓女子未婚生有2名女兒，今年5月生下么女後失業，經濟陷入困境，今年中秋節前夕，陳女將么女獨留家中離開，長達8天都未回家聞問，前天早上送大女兒到托嬰中心時，才驚吐么女已經喪命，檢方認定陳女有殺人犯意，訊後聲押獲准，死因將待解剖複驗釐清。陳女單親1打2，悲劇傳開後，曾幫助她們的里長對於遭遇也只有同情。

據了解，陳女兩名女兒父親不同，娘家也在大社區，母親也是單親，在自助餐店工作，屬於社區中經濟較為弱勢的家庭，生下么女後，陳女因失業被列為脆弱家庭，經社會局協助，在鄰近的教會安置點租屋生活。

前天早上，陳女要將女兒送托時，卻向社會局表示小女兒已經死亡，社會局隨即通報救護車趕往安置租屋處，但女嬰已全身發黑、有異味，檢警相驗後，初判疑因營養不良等因素喪命。

據了解，陳女中秋節前夕帶著大女兒返家，卻將小女兒獨留家中，期間還出席家庭聚會，彷彿忘記女嬰仍等候母親回家，其他家人見女嬰沒有跟隨在陳女身旁，詢問後陳女僅稱在朋友家，沒多做回應。

陳女離家8天後返回租屋處，女嬰早已喪命多時，前天早上她送大女兒到托嬰中心，老師問了么女狀況，她才脫口已經死在家裡。

檢方認為，陳女身為生母，具有照顧女嬰的保證人地位，卻忽略女嬰需求，將她獨留在家中，明顯具有殺人故意，陳女也坦承將女嬰獨留家中，訊後依殺人罪聲押獲准。

4月大女嬰死亡後，消息在大社地區傳開，陳女因經濟不好，曾求助當地兩名里長，里長幫忙解決困境，協助爭取宮廟急難救助金，擲筊獲得1萬5000元，加上里長應急的借款，希望陳女短暫度過難關。