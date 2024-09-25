影／撞擊畫面曝！熟女開HRV闖紅燈 水湳經貿撞騎士翻車
台中市蘇姓女子在昨天上午駕駛黑色本田HRV休旅車，行經水湳經貿園區的中科路、黎明路三段時，闖紅燈，撞上當時直行的林姓機車騎士，當場把林男撞飛後，蘇女休旅車再撞上分隔島，四輪朝天翻覆，林頭部、肢體有多處受傷，送醫急救，蘇女辯稱，沒有注意到紅燈，全案肇因初判為闖紅燈違規釀禍。
經查，蘇姓女子（61歲）在昨天上午8時許，駕駛本田HRV休旅車，沿中科路往經貿路方向行駛，行經中科路、黎明路三段時闖紅燈，當時綠燈直行的林姓機車騎士（27歲）反應不及，被蘇女休旅車撞飛，機車毀損變形。
蘇女撞上林男後，再撞上中央分隔島後翻覆，四輪朝天，休旅車翻覆後，車頂、車頭、擋風玻璃、車身都有毀損，機車則是車頭、車身毀損。
警方到場調查，蘇女無酒精濃度，辯稱「沒有注意到紅燈」，詳細的肇事原因，有待後續釐清，初判是違規釀禍，被撞的機車騎士送醫後，暫無生命危險。
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