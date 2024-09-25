板橋三寶嬤騎腳踏車闖紅燈 駕駛怒譙：阿嬤母湯安內啦
新北市板橋區民權路與縣民大道一段，昨天上午有1名騎腳踏車的婦人無視燈號已轉為綠燈，硬闖紅燈通過路口，路過車輛趕緊煞車讓婦人通過。該名婦人還伸手阻擋車輛，畫面PO網引發網友議論。海山警方表示婦人行為可處300元以上1200元以下罰款。
有網友在Threads發文表示，昨天上午9時許開車經過新北市板橋區民權路與縣民大道一段，當時燈號已是綠燈，車輛正依序前行。但突然有1名騎腳踏車的婦人騎在行人穿越道上硬闖紅燈，路過車輛險些撞上嚇得趕緊煞車。不料該名婦人還伸手阻擋車輛經過，讓目擊民眾看傻了眼，駕駛當場怒飆：「阿嬤妳母湯安內啦！」
影片PO網後引發網友議論：「誰家三寶可以帶回家，不要放出來害人」、「阿嬤想讓孫子領保險」、「你祖嬤穿紅衣就是紅燈」、「很快變成固定式祖先牌」、「靠，我一定叭爆這個阿嬤」。
轄區海山警方表示，該女子之行為已違反道路交通管理處罰條例第74條第1項第1款：「一、不服從執行交通勤務警察之指揮或不依標誌、標線、號誌之指示。 」依法可處300元以上1200元以下罰款。警方呼籲市區路口車流較多，請民眾務必遵守號誌指示，切勿搶快或貪圖方便而闖紅燈，避免發生交通事故，影響往來用路人安全。
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