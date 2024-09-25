外籍男囂張爬台鐵車廂、高塔賺流量 民批尺度無下限

IG上一名外籍男子本月中旬在IG上傳騎著腳踏車在台鐵車輛保養場內閒晃，民眾細查發現他還在搭乘台鐵平溪線爬到車廂外自拍，IG上還有攀爬台灣多處高樓建物的自拍影像，民眾批評此等刻意違法外籍人士，為賺流量此杜無下限，應拒絕其再次入境，台鐵呼籲相關違法事證已報請警方偵辦中。

IG上此男子僅有11.4萬粉絲、989追蹤，觀察其IG在世界多國攀爬高樓尖塔、鐵路車廂外自拍，以此危險動作賺取流量。他也上傳在台灣台鐵車廂外自拍、高樓尖塔拍攝畫面的行為行為絲毫不尊重台灣法律。

民眾批評此等外籍人士入台後刻意違反台灣法律，在網路上流傳畫面恐怕另其他人起而效尤，台灣當局應追溯其法律責任，並禁止其再次入境。

台鐵公司表示，網路影片不知名人士騎乘腳踏車疑似於公司所屬機務段內閒晃，內部查詢確認為七堵機務段車輛保養車庫，本件已通報當地路警所，針對違法擅自侵入機關內部提出告訴，目前路警單位已至段內調閱相關監視影像，釐清此人何時及於何處侵入。台鐵呼籲鐵路沿線及各車輛保養處所均屬危險處所，民眾不要擅自侵入，以維自身及行車安全。