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影／彰化火警三傷…情侶搶認罪：火是我放的 警方釐清中

聯合報／ 記者林宛諭劉明岩／彰化即時報導

彰化縣彰化市泰和中街昨天發生大樓火警，警消救出3人送醫，也造成大樓其他住戶驚慌逃生，警方初步調查，這起火災，疑似情侶吵架縱火，其中一人在床上燒紙引發大火，不過情侶二人都說是自己放火的，警方今天上午已帶回兩人偵辦，釐清火災原因。

彰化市泰和中街一棟7層樓公寓大樓昨天下午約3點發生火警，警消到達現場後發現濃煙及烈火從4樓窗戶竄出，相當駭人，消防隊即出動雲梯車陸續救出4樓3人，及救出5樓到7樓的4位民眾，其中4樓3人有嗆傷送醫，火警在半小時後撲滅。

根據居民表示，疑似有聽到情侶吵架，也聽到大聲「碰」的聲響，後來就發現有濃煙及呼救聲，造成該大樓居民倉皇逃出，而情侶等3人嗆傷送醫住院觀察一晚後，今天上午警方已帶回二人偵辦中。

據了解，情侶二人都說「火是我放的」，而男方被救出時，還光著上身，情侶兩人臉和全身都被濃煙薰黑，兩人疑似鬧分手而口角，其中一人失控以打火機在床上燒紙引火，不過究竟是誰縱火，警方還在釐清中。

彰化市泰和中街昨天大樓火警，火勢及濃煙從4樓窗戶竄出，消防隊出動雲梯車救人。圖／民眾提供
彰化市泰和中街昨天大樓火警，火勢及濃煙從4樓窗戶竄出，消防隊出動雲梯車救人。圖／民眾提供
彰化市泰和中街昨天大樓火警，火勢從4樓窗戶竄出。圖／警消提供
彰化市泰和中街昨天大樓火警，火勢從4樓窗戶竄出。圖／警消提供
彰化市泰和中街昨天大樓火警，火勢及濃煙從4樓窗戶竄出，消防隊出動雲梯車救人。圖／警消提供
彰化市泰和中街昨天大樓火警，火勢及濃煙從4樓窗戶竄出，消防隊出動雲梯車救人。圖／警消提供
彰化市泰和中街昨天一幢大樓火警，消防隊救出受傷男子送醫。圖／民眾提供
彰化市泰和中街昨天一幢大樓火警，消防隊救出受傷男子送醫。圖／民眾提供

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