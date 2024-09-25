趕公職考試不慎追撞！桃警護送他直奔考場 金榜題名訪警致謝

桃園一名洪姓男子今年7月間趕著參加公務人員考試，不慎在路上追撞機車，眼見距離考試開始剩不到10分鐘，他急著和員警求助，而員警立刻開著巡邏車載洪男趕往考場並在最後一刻抵達。直到上周洪男收到成績單順利考過，今特別到警局向警方致謝。

今年7月8日上午8點40分許，50歲洪姓男子前往陽明高中參加公務人員高等考試三級考試，因上班時段車流量大導致塞車，眼見時間緊迫，洪男急忙趕路，不慎追撞前方李姓女騎士，兩人均倒地受傷。當時桃園警分局警備隊員警巡邏恰好目擊，立即疏導交通維護安全，同時通知交通事故專責處理人員到場。

當下洪男急著向員警表示自己要趕去參加考試，只剩不到10分鐘恐怕已經來不及，員警立即與事故處理人員協調，初步完成資料登錄，由員警駕駛巡邏車火速護送洪男趕往陽明高中考場，原本約8分鐘車程，3分多鐘就安全趕到，洪男踏入校門不到一分鐘即響起鐘聲，總算趕上考試。