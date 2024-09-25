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趕公職考試不慎追撞！桃警護送他直奔考場 金榜題名訪警致謝

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名洪姓男子今年7月間趕著參加公務人員考試，不慎在路上追撞機車，眼見距離考試開始剩不到10分鐘，他急著和員警求助，而員警立刻開著巡邏車載洪男趕往考場並在最後一刻抵達。直到上周洪男收到成績單順利考過，今特別到警局向警方致謝。

今年7月8日上午8點40分許，50歲洪姓男子前往陽明高中參加公務人員高等考試三級考試，因上班時段車流量大導致塞車，眼見時間緊迫，洪男急忙趕路，不慎追撞前方李姓女騎士，兩人均倒地受傷。當時桃園警分局警備隊員警巡邏恰好目擊，立即疏導交通維護安全，同時通知交通事故專責處理人員到場。

當下洪男急著向員警表示自己要趕去參加考試，只剩不到10分鐘恐怕已經來不及，員警立即與事故處理人員協調，初步完成資料登錄，由員警駕駛巡邏車火速護送洪男趕往陽明高中考場，原本約8分鐘車程，3分多鐘就安全趕到，洪男踏入校門不到一分鐘即響起鐘聲，總算趕上考試。

結果洪男上周收到成績單，順利通過考試，立即致電員警並約好今天上午來到桃園警分局向員警表達最誠摯的謝意，員警也當面恭喜他金榜題名，而員警熱忱為民服務也受到表揚嘉獎。

桃園一名洪姓男子今年7月間趕著參加公務人員考試，不慎在路上追撞機車。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名洪姓男子今年7月間趕著參加公務人員考試，不慎在路上追撞機車。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名洪姓男子今年7月間趕著參加公務人員考試，不慎在路上追撞機車。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名洪姓男子今年7月間趕著參加公務人員考試，不慎在路上追撞機車。記者周嘉茹／翻攝
員警開著巡邏車載洪男趕往考場，上周洪男收到成績單順利考過，今特別到警局向警方致謝。記者周嘉茹／翻攝
員警開著巡邏車載洪男趕往考場，上周洪男收到成績單順利考過，今特別到警局向警方致謝。記者周嘉茹／翻攝

交通事故 桃園

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