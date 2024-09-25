影／新北男童未就學挖出嬰兒骨 法醫高大成：若自然死亡沒隱匿理由
新北黃姓男童今年應就讀國小一年級卻未入學，警方追查發現疑在嬰兒時期就已死亡。檢警追查，前天在基隆山區的一處山腰發現男嬰骨骸，生父黃男涉有重嫌。法醫高大成上午說，幼兒若經塑膠袋等包裹，腐壞程度僅是一般的7分之1，推測仍有骨肉等可以驗屍，找出可能死因。
他說，若男童是自然死亡，黃父沒有隱匿的理由，因此涉嫌重大，而問題是男童母親為何也不說，啟人疑竇。
不過，因為屍體仍可驗，應注意有無骨折處，若骨折處伴有出血，就不是死後造成。另若採取肺部組織切片，如果發現肺泡有數處破裂，就表示有窒息死亡的可能。因為幼兒會死，以顱內出血和呼吸困難較多，內臟衰竭的可能性底，先天性死亡機會也不大，所以也要查有無顱內出血。還有就是有沒有舌骨和甲狀腺囊骨的骨折。
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