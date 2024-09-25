泰籍失聯移工自首後又逃逸 搭無照貨車曝身分

高雄市警方發現1輛小貨車以布簾遮住牌照，覺得可疑，攔車查證車內人員身分，泰國籍男子文沙瓦拿出移民署開具的報到證明單要矇混過關，卻讓員警識出端倪，查出他是逃逸移工，將他送交移民署處理。

小港警分局員警於9月22日中午12時許，巡邏經過小港區大坪頂，發現李姓男子駕駛小貨車，用布簾蓋住車斗載運的物品，員警攔車才發現貨車沒牌照，對李開罰。

員警查車上2人身分時，坐右前座的泰籍男子文沙瓦（47歲）因自己曾是失聯移工，拿出移民署高雄專勤隊開具的自行報到證明單給警方，想以證明單證明自己已將返國。