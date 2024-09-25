快訊

獨／韓國瑜親自出席民主基金會 廖達琪、盧業中任正副執行長

中職／陳致遠發文憶兄弟象遭網酸 親自反擊卻雪上加霜

苗栗男持刀借錢買菸疑被弟勒死 姪女手機全程記錄父殺人

聽新聞
0:00 / 0:00

泰籍失聯移工自首後又逃逸 搭無照貨車曝身分

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警方發現1輛小貨車以布簾遮住牌照，覺得可疑，攔車查證車內人員身分，泰國籍男子文沙瓦拿出移民署開具的報到證明單要矇混過關，卻讓員警識出端倪，查出他是逃逸移工，將他送交移民署處理。

小港警分局員警於9月22日中午12時許，巡邏經過小港區大坪頂，發現李姓男子駕駛小貨車，用布簾蓋住車斗載運的物品，員警攔車才發現貨車沒牌照，對李開罰。

員警查車上2人身分時，坐右前座的泰籍男子文沙瓦（47歲）因自己曾是失聯移工，拿出移民署高雄專勤隊開具的自行報到證明單給警方，想以證明單證明自己已將返國。

警方一查證，發覺文沙瓦去年已逾期停留，失聯期間在工地打零工維生，因想返回泰國，今年6月19日曾自行到移民署高雄專勤隊自首，應於1個月內辦理妥返國事宜，移民署才開具證明單，可是，文沙瓦卻為了賺錢，逾期未向移民署報到，再次經高雄專勤隊通報行方不明。全案詢後依違反入出國移民法，解送高雄市專勤隊處置。

泰籍男子文沙瓦（右）拿移民署證明單想矇混身分，結果仍被警方查出他是失聯移工。記者林保光／翻攝
泰籍男子文沙瓦（右）拿移民署證明單想矇混身分，結果仍被警方查出他是失聯移工。記者林保光／翻攝

移工 移民署

延伸閱讀

全球大搶艙 貨櫃運價喊漲…馬士基10月21日起收取附加費

手搖飲13元開喝！「青茶天花板」來了 超美手搖新品牌「青山 PeakTea」插旗東區 慶開幕霸氣推「全品項5折」

Kitty粉可愛吃鍋！ 聚日式鍋物「Hello Kitty+聚寶熊」金運南瓜鍋+無限自助吧 再抽Hello Kitty限量周邊

日本咖啡廳來台駐點！「NO COFFEE台北首店9/20開幕，爆點限定「梅子沙瓦美式與人氣松露可頌」

相關新聞

影／新北男童未就學挖出嬰兒骨 法醫高大成：若自然死亡沒隱匿理由

新北黃姓男童今年應就讀國小一年級卻未入學，警方追查發現疑在嬰兒時期就已死亡。檢警追查，前天在基隆山區的一處山腰發現男嬰骨...

高雄4月大女嬰活活被餓死 查出失業狠母獨棄女在家達8天

高雄一名31歲陳姓單親媽媽9月中將4個月大的小女兒獨留在家，活活讓女嬰餓死，直到前天送托時，托嬰中心才知道死亡，陳女8天...

趕公職考試不慎追撞！桃警護送他直奔考場 金榜題名訪警致謝

桃園一名洪姓男子今年7月間趕著參加公務人員考試，不慎在路上追撞機車，眼見距離考試開始剩不到10分鐘，他急著和員警求助，而...

泰籍失聯移工自首後又逃逸 搭無照貨車曝身分

高雄市警方發現1輛小貨車以布簾遮住牌照，覺得可疑，攔車查證車內人員身分，泰國籍男子文沙瓦拿出移民署開具的報到證明單要矇混...

鄰居小孩每天固定爆哭…她猶豫是否打113 網：寧可誤報不要漏報

如果發現陌生的小孩可能遭受家暴，你會出手阻止嗎？近日有網友發文，表示鄰居家的小孩幾個月來每天固定爆哭，讓她猶豫是否該打113保護專線。

影／竹聯幫台中商圈開撲克館 疑設局暴力討債警抓人

台中市刑大七隊陸續接獲兩名被害人報案，在一中商圈、錦南街的兩家撲克牌俱樂部賭輸錢後，即遭竹聯幫明仁會的李姓男子等人暴力討...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。