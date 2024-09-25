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泰籍失聯移工自首後又逃逸 搭無照貨車曝身分
高雄市警方發現1輛小貨車以布簾遮住牌照，覺得可疑，攔車查證車內人員身分，泰國籍男子文沙瓦拿出移民署開具的報到證明單要矇混過關，卻讓員警識出端倪，查出他是逃逸移工，將他送交移民署處理。
小港警分局員警於9月22日中午12時許，巡邏經過小港區大坪頂，發現李姓男子駕駛小貨車，用布簾蓋住車斗載運的物品，員警攔車才發現貨車沒牌照，對李開罰。
員警查車上2人身分時，坐右前座的泰籍男子文沙瓦（47歲）因自己曾是失聯移工，拿出移民署高雄專勤隊開具的自行報到證明單給警方，想以證明單證明自己已將返國。
警方一查證，發覺文沙瓦去年已逾期停留，失聯期間在工地打零工維生，因想返回泰國，今年6月19日曾自行到移民署高雄專勤隊自首，應於1個月內辦理妥返國事宜，移民署才開具證明單，可是，文沙瓦卻為了賺錢，逾期未向移民署報到，再次經高雄專勤隊通報行方不明。全案詢後依違反入出國移民法，解送高雄市專勤隊處置。
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