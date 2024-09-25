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高雄4月大女嬰活活被餓死 查出失業狠母獨棄女在家達8天

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一名31歲陳姓單親媽媽9月中將4個月大的小女兒獨留在家，活活讓女嬰餓死，直到前天送托時，托嬰中心才知道死亡，陳女8天對小女兒不聞不問，手段令人髮指，橋頭地檢署複訊後，昨依殺人罪聲押陳女獲准。

據了解，陳女未婚生下兩名女兒，最近因失業，5月被社會局通報為脆弱家庭，由社福中心協助租屋並提供經濟補助、嬰幼兒用品及托育服務，陳女攜著小女兒一同入住，大女兒則與陳女母親同住。

前天早上，陳女要將女兒送托時，卻向社會局表示小女兒已經死亡，社會局隨即通報救護車趕往安置租屋處，但小女兒送醫後，疑因營養不良等因素喪命。

橋頭地檢署昨由外勤檢察官梁詠鈞相驗，女嬰身上無外傷，已死亡超過數日，體重較輕，梁同時指揮警方現場採證、調閱及查扣相關證物、手機。

據了解，陳女中秋節前夕就將女嬰獨留安置的租屋處，檢警原以為陳女是外出工作，結果她卻是回家與母親生活，期間還出席家庭聚會，彷彿忘記女嬰仍等候母親回家，其他家人見女嬰沒有跟隨在陳女身旁，也未起疑。

直到陳女離家8天後返回租屋處，女嬰早已喪命多時，即便就醫早已回天乏術，檢方認為，陳女身為生母，具有照顧女嬰的保證人地位，卻忽略女嬰需求，將她獨留在家中，明顯具有殺人故意。

橋檢檢察官梁詠鈞認為陳女犯罪嫌疑重大，有羈押原因，且有羈押必要，向橋頭地院依殺人罪聲請羈押禁見獲准，因全案後續預估將依國民法官法審理，橋檢並由公訴、婦幼專組合組辦案小組深入追查。

高雄仁武警分局外觀。圖／本報資料照片
高雄仁武警分局外觀。圖／本報資料照片

小女兒 殺人

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