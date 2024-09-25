影／竹聯幫台中商圈開撲克館 疑設局暴力討債警抓人

台中市刑大七隊陸續接獲兩名被害人報案，在一中商圈、錦南街的兩家撲克牌俱樂部賭輸錢後，即遭竹聯幫明仁會的李姓男子等人暴力討債，遭到毆打、逼簽本票，檢警在近日收網，帶回李男等涉案7人，查扣現金百萬、手機等贓證物，全案警詢後依恐嚇取財等罪，移送台中地檢署，檢方訊問後命李以3萬元交保。

台中市刑大七隊掌握，有兩名撲克牌俱樂部的會員，分別在去年11月底、今年2月初，在一中商圈、錦南街因賭輸錢後，被竹聯幫仁堂明仁會李姓男子（31歲）等人徒手毆打，逼簽20萬元、150萬元本票，還搜刮被害人身上財物，有被害人被拿走一條市價十多萬的金鍊，以及手機等財物，被害人報案時，指控疑遭對方設局。

刑大七隊掌握李男等7人涉案事證後，報請台中地檢署指揮偵辦，上月底搜索、拘提，查扣現金133萬餘元、涉案手機10支、借貸協議書3張、本票5張，以及荷官規則、撲克賽事總監協會資料、股權讓渡書各1份等證物，全案依強盜、恐嚇取財及傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後命李以3萬元交保。

警政署今年8月26日至9月6日辦理「全國同步掃黑行動專案」，台中市警局全力配合掃蕩，展現「除惡刨根 嚴懲重辦」之決心，此次專案行動查獲治平專案目標9件62人，查扣不法利得228萬餘元，並依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌移送檢方偵辦。