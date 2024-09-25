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鄰居小孩每天固定爆哭…她猶豫是否打113 網：寧可誤報不要漏報

聯合新聞網／ 綜合報導

如果發現陌生的小孩可能遭受家暴，你會出手阻止嗎？近日有網友發文，表示鄰居家的小孩幾個月來每天固定爆哭，讓她猶豫是否該打113保護專線。

原PO在PTT發文，稱自家樓下的鄰居是個不太熟的阿嬤，這幾個月可能幫忙帶小孩，小孩大約一歲多。原PO表示自己每天固定會聽到小孩「大爆哭」，一哭就是半小時起跳，哭的次數不限，且由於鄰居家是宮廟，大門常開著，哭聲很明顯。

原PO還曾聽到一名男子喝醉在外面大吼大叫，說不想給女方扶養費，以及一個女生的聲音在大喊「沒有人要你」或是「我不會再管你了」之類的話。原PO表示自己聽到小孩的哭聲就一直在思考該不該打113，但又不清楚小孩的狀況什麼，於是詢問網友「這個狀況大家會打113嗎？」

文章引來大量網友留言，都叫原PO趕快打電話，「頻率很高會打，寧可誤會不能疏忽」、「認真說，可能打錯了會讓相關人員白跑一趟，但是如果真的出事，你的電話可能救這小孩一命」、「可以打，然後盡量提供完整地址，以及觀察並提供他們家中通常哪些時段會有人在，讓相關人員不用白跑一趟」、「勿忘愷愷案，寧可誤會，也不要讓幼兒受虐」。

也有網友認為如果不確定情況可以先打110，「要先打110，去判斷是噪音還是家暴」、「可以先打110，我鄰居有對母子，媽媽常在大半夜瘋狂大罵兒子，報警後警察就來關切是不是有家暴」、「案發請打110讓警員到場關心，如警方確認有家暴或虐待事實，自然會通報113」。

虐童示意圖／Ingimage
虐童示意圖／Ingimage

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

PTT 家暴 小孩 警察 阿嬤

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