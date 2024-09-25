影／台南仁德驗車場凌晨失火 燒毀輪胎和雜物

台南市仁德區中山路一家驗車場今天凌晨3點多突然起火，消防局共出動26車57人前往搶救，現場燃燒1樓的輪胎及2樓夾層的雜物，消防人員花了約1個小時撲滅火勢，燃燒面積約20平方公尺，起火真正原因待火災調查科人員鑑定查明。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天凌晨3點44分接獲保全公司通報，位於中山路一家驗車場內有明火，中心共出動歸仁、仁德等消防分隊26車57人前往搶救，現場為二層樓挑高鐵皮鋼構，燃燒位置於一樓的輪胎及二樓夾層的雜物，消防人員連忙拉水線進入滅火。