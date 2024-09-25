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影／台南仁德驗車場凌晨失火 燒毀輪胎和雜物
台南市仁德區中山路一家驗車場今天凌晨3點多突然起火，消防局共出動26車57人前往搶救，現場燃燒1樓的輪胎及2樓夾層的雜物，消防人員花了約1個小時撲滅火勢，燃燒面積約20平方公尺，起火真正原因待火災調查科人員鑑定查明。
台南市消防局救災救護指揮中心，今天凌晨3點44分接獲保全公司通報，位於中山路一家驗車場內有明火，中心共出動歸仁、仁德等消防分隊26車57人前往搶救，現場為二層樓挑高鐵皮鋼構，燃燒位置於一樓的輪胎及二樓夾層的雜物，消防人員連忙拉水線進入滅火。
其中燃燒位置為二樓夾層的雜物，滅火不易，增派2梯次人車支援，4點55分火勢控制，5點05火勢撲滅。無人員傷亡，有財損，需火調，火災自動警報設備有動作，廣播有動作，保全發現，有使用滅火器初期滅火，轄區消防分隊將施以防火宣導。
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