基隆嬰屍案 父：放家裡5年才掩埋

新北市楊姓男童達學齡卻未入學，警方前天在基隆市山區找到骸骨，發現嬰兒時期已死亡，檢方依殺人等罪聲押禁見獲准。記者林昭彰／翻攝 新北市楊姓男童應就讀國小卻未入學，警方前天帶同其黃姓父親在基隆市山區找到骸骨，發現嬰兒時期已死亡；黃稱七年前未婚生子，兒子四個月大猝死，他將遺體放在家五年，去年底掩埋。警詢後將黃及男童楊姓母親依殺人、遺棄屍體罪移送，檢方聲請羈押禁見黃獲准，命楊女限制住居。

新北三重警分局上周接獲新北教育局通報協尋，指三重學區楊姓男童屆齡卻未入學國小一年級，警方發現楊戶籍登記在三重外婆家，父母離異，卅一歲黃姓父親在台中市某人力派遣公司打零工，卅歲楊姓母親無業住新竹市。

警方報檢察官指揮偵辦，本月廿二日將黃、楊女帶回分局調查。黃起初供詞反覆，後來稱二○一七年底與楊女同住台中未婚生子，生子後結婚一年多離婚；二○一八年三月，他起床發現四個月大的兒子沒呼吸已死亡，他非常害怕，不敢報案，將遺體裝進手提袋再裝進紙箱，放在家五年，因他在基隆交女友，去年底帶到基隆山區掩埋。

楊女稱，事發當天她返家發現兒子已無呼吸，叫醒在旁睡覺的黃，她知道兒子斷氣，但後續交給黃處置，她沒介入，不知道細節；另外，曾看過黃不耐兒子哭鬧，拿枕頭悶住兒子口鼻阻止發聲。

前天警方帶黃至基隆山區挖掘找到男嬰骸骨，將他與楊女移送基隆地檢署，檢方命楊女限制住居，以黃涉犯殺人、遺棄屍體罪嫌疑重大，有逃亡及串滅證之虞，聲押禁見，法院昨裁准。

教育局表示，上月卅日開學日男童沒到校，校方通報未入學，本月一、二日持續聯繫其母親，其母稱「會到校上課」，三日校方家訪未見到男童，察覺有異，評估後通報警方調查協尋。社會局表示，男童的兄弟正常就學，沒有家暴通報紀錄，家屬曾請領育兒津貼十餘萬元，配合檢方偵辦，若有溢領將會追討。