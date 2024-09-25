國道3死車禍 家屬質疑追車釀災

國道一號斗南段發生三死一傷車禍，兩車撞上路肩護欄再彈回車道翻覆，三人死亡，現場一片狼藉。記者蔡維斌／翻攝

蕭姓男子前晚開車經國道一號雲林縣斗南段擦撞前方廖姓女子汽車，蕭、廖及廖車上鄭姓男子重傷身亡，蕭車上邱姓男子住院無生命危險。廖的家屬質疑被追車，指廖疑與人有金錢糾紛，曾遭跟蹤押走，請求檢警查明；檢警正釐清是單純車禍或追車，不排除朝刑案方向偵辦。

警方調查，前天晚間近十點半，廿二歲蕭姓男子駕車載廿三歲邱姓男子，沿國一南下行經斗南段，擦撞前方由五十歲廖姓女子駕駛、載四十九歲鄭姓男子的自小客車，兩車撞上路肩護欄再彈回車道翻覆；四人被消防隊送醫急救，蕭、廖、鄭到院前死亡，邱骨折住院，警方初步研判蕭超車不當肇事。

檢方昨相驗遺體，廖的家屬說，廖離婚、育有兩女，在西螺果菜市場從事進口蔬果批發，平常很少和家人聯絡，疑因與人有金錢糾紛，前幾天去銀行被二、三名年輕人跟蹤押走，緊接著出車禍「太巧合」，希望檢警查明是否被追車。網路昨傳出，有人在車禍前看到兩車於靠近西螺段追逐競速，懷疑從西螺市區追上國道。

西螺警分局調查，本月十二日廖的友人報案，指廖遭擄走，警方趕赴廖住處，發現廖平安在家，廖稱朋友誤會才報案。邱仍無法製作筆錄，國道警方尚未詢問是否有追車，調閱監視器釐清中。

鄭的家屬說，鄭開計程車為業，廖駕駛汽車是鄭的親友所有，不清楚兩人交往情形。