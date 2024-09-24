高雄4月大女嬰死亡 母親被依殺人罪嫌收押
陳姓女子與大女兒及約4月大的小女兒接受高雄社會局扶助，23日將大女兒送托時告知托嬰中心小女兒疑似死亡，檢警介入偵辦，陳女訊後遭橋頭地檢署依殺人等罪嫌聲押獲准。
高雄市政府警察局仁武分局人員表示，獲報派員協處，勘驗現場無外力破壞跡象。31歲陳女稱小女兒近日有食慾不佳情形，並沒有就醫狀況。
橋頭地檢署檢方訊後認陳女涉犯殺人及遺棄等罪嫌重大，當庭逮捕並建請橋頭地方法院羈押禁見獲准。檢方表示，後續將安排女嬰遺體解剖複驗釐清案情。
高雄市政府社會局表示，陳女單親照顧2童，今年5月脆弱家庭通報，由社福中心協助租屋、經濟補助、媒合嬰幼兒用品及托育服務。
社會局指出，2女童都應送托，但中秋節後陳女請假未送托，直至23日陳女告知小女兒疑似死亡，社會局立即叫救護車並通報，大女兒則由社會局安置。
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