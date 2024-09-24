國道3死1傷車禍 女死者曾被跟蹤報案求助？雲林警方回應了

國道一號雲林段三死一傷重大車禍，因死者廖女家屬說事發前廖女被跟車，並說先前曾遭人擄走，廖女曾有報案，雲林縣西螺分局今天下午說明，廖女曾報過案，但並非昨天事發前，而是本月十二日曾報案說她遭不明男子擄走，使案情愈發複雜，全案正由檢警相驗釐清中。

這起原被認為單純追撞車禍，但家屬今天下午爆料指廖女最近疑曾與人有財務問題，遭人跟蹤還曾被擄走，家屬懷疑是否與車禍有關，請檢警查明。

死者廖女是雲林縣西螺人，已離婚育有兩名子女，在西螺果菜市場經營進口蔬菜批發，最近傳出可能與人有糾紛，曾遭人跟蹤甚至一度遭擄，此事引起關切，西螺分局今天證實，廖女生前確曾報案，指她約莫二周前，即九月十二日由廖女的友人曾報案，說廖女遭擄。

副分局長陳智仁表示，當時是廖姓女子友人報案，指與廖女通話時，廖女向其透露遭擄，警方獲報不敢大意，立即趕赴至廖女家中，發現廖女在自己家中並未受傷，現場未有其他人車，警方當下確認廖女並無人身安全之虞，廖女也向警方表示，是朋友誤會而報案。

警方強調，和廖女有關的報案紀錄就只有九月十二日，至於外傳在高速公路被跟車和逼車時，廖女曾報案，經查證後並無此事。至於廖女是否在西螺的平面道路就被跟蹤，兩車才一路追到高速公路上，進而發生這起車禍，目前全案由檢警深入了解中。