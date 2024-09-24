影／稱兒子6個月大猝死…男將嬰屍放家裡5年 才帶到基隆山區掩埋

台中市31歲黃姓男子自稱7年前未婚生子，但男嬰僅6個月大即猝死，他把屍體裝在手提袋放家裡長達5年，才帶到基隆山區掩埋，今年孩子屆齡未入學才曝光，警方昨天找到遺骸、將黃男依殺人等罪移送法辦，法院裁定羈押。

新北市教育局發現三重學區有1名楊姓男童屆齡7歲卻未入學，上周通報三重警分局協尋，警方調查發現孩子的戶籍登記在外婆家，父母已離異，31歲黃姓父親現住台中，30歲楊姓母親住在新竹。

警方前天分別至新竹找到楊女，也到台中市大雅區找到在人力派遣公司打零工的黃男，反覆偵詢突破心防，他才說出這段離譜故事。黃男聲稱7年前與楊女未婚生子，一起住在台中，兒子才6個月大，某天起床即發現已無呼吸意外猝死。

黃男聲稱當時非常害怕，不敢報案，把兒子的屍體裝在手提袋放在家裡。後來他和楊女短暫結婚1年多又離婚，兒子屍體在台中家裡放到112年年底，才帶去基隆掩埋。楊女則說孩子的事情全由黃男處置，細節她都不清楚。