國道3死1傷車禍不單純！女死者事發前曾被跟蹤報案求助

發生於昨天深夜的國道一號高速公路三死一傷車禍慘劇，原以為是兩自小客車追撞的單純車禍，但今早傳出有人在車禍發生前，曾看到1輛黑色自小客車在西螺段追逐前方一輛銀色自小客車，今天下午廖姓女死者家屬透露，死者因與人有財務問題，車禍事發生前幾天被人恐嚇，且也曾被跟蹤，結果晚上就發生重大車禍，是否與車禍相關，希望檢警能查明。

昨天深夜10時26分許，國道一高速公路南下斗南段，發生一起兩自小客車追撞事故，造成三死一傷慘劇，經國道警方初步調查，可能是一輛由三十歲的蕭姓男子駕駛的黑色自小客車載著二十二歲的邱姓男子，在事發路段，撞及前方由五十歲廖姓女子駕駛載著四十九歲鄭姓男子的銀色自小客車，車輛失控撞上路肩護欄再彈回車道，兩車翻覆，造成廖女、鄭男、蕭男重傷，送醫到院前死亡，只邱姓男子幸運受輕傷。

這起重大車禍，原以為是單純的超車不當造成追撞的意外事故，今早卻傳出有人在網路PO文，曾在事發前看到兩車曾在靠近西螺一帶即展開追逐，但因唯一受傷的邱姓男子，則以頭暈為由，在醫院休養暫無法製作筆錄，使警方也無法證實，事發前兩車是否曾有追逐，警方也調閱國道監視器釐清中。

不料，下午檢察官將進行相驗之前，廖姓死者的家屬則透露，廖女最近曾與人有一些財務問題，家人曾在昨天接到她電話，指遭人恐嚇要綁人。沒想到晚間就發生車禍意外，兩件事是否有關聯，希望檢警能查明真相。

今天下午警方仍不願多作說明，只表示還在了解中。家屬透露，廖女曾被擄人勒贖，在事發前的幾天曾遭人跟蹤，並掌握其行蹤，且在高速公路發現有人跟蹤時，曾向警方報案，但實際情形如何，也不得而知。

死者家人說，廖女在家中排行老三，從事蔬果外銷，平常很少聯絡，家屬認為，這件車禍用「意外事故」處理，事情應沒有那麼簡單，後面那台車是否故意追撞，是否有債務糾紛，因死者前幾天曾去銀行，就被2、3個年輕人押走，如今發生發生車禍亡故，太巧合了，他們會向檢方請求朝刑案去偵辦。