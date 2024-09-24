男童未入學...檢警追查疑嬰兒時期就死亡 生父涉殺嬰棄屍收押禁見

新北市黃姓男童今年應就讀國小卻未入學，警方追查發現疑在嬰兒時期就已死亡，昨天在基隆山區找到他的骸骨。基隆地檢署檢察官偵訊黃父後，認定涉犯殺人、遺棄屍體罪嫌重大，向基隆地方法院聲請羈押，法官今天裁准。

新北市政府教育局發現已達學齡的黃姓男童，並未入學國小一年級，通報新北市警局協尋。警方一路追查，昨天上午在基隆市某山區半山腰尋獲男嬰骸骨。

基隆地檢署獲報後，指派婦幼專責檢察官劉星汝指揮新北市警局婦幼警察隊及三重警分局等單位偵辦，持續訊問相關人員，並保全相關證據。檢察官已偕同法醫相驗男嬰骸骨，擇日解剖。