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國道1號中壢段駕駛惡意逼車釀事故 警祭重罰

中央社／ 桃園24日電

網傳大貨車惡意逼車甚至碰撞影片，警方今天表示，案發地在國道1號中壢路段，駕駛涉違反道路交通管理處罰條例，可處6000元以上、3萬6000元以下罰鍰，並吊扣車牌、吊銷駕照。

網路近日流傳1段影片，1輛營業用小客車行駛在高速公路上遭到1輛大貨車惡意逼車，畫面險象環生，大貨車甚至違規行駛內線車道後碰撞營業用小客車肇事。

國道公路警察局第一公路警察大隊分隊長李書丞接受媒體聯訪表示，經調查余姓男子（35歲）14日清晨5時57分許駕駛營業用小客車行駛在國道1號北向60.6公里處中壢路段中線車道時，吳姓男子（48歲）駕駛大貨車自後方駛來，吳男疑因想變換車道超車未果，開始一連串惡意逼車行為。

李書丞指出，吳男駕駛大貨車除涉惡意逼車行為，更違規行駛內線車道後碰撞到余男車輛肇事，所幸余男依規定繫上安全帶，現場無人受傷。

他表示，警方檢視行車記錄器影像後確認，吳姓駕駛違反道路交通管理處罰條例之任意以迫近、驟然變換車道或其它不當方式，迫使他車讓道，可處新台幣6000元以上、3萬6000元以下罰鍰，並吊扣車牌照6個月，接受道路交通安全講習，還可吊銷肇事者駕照。

李書丞表示，惡意逼車易造成自身及其他用路人極大危險，國道公路警察局列為加強取締項目，並增派偵防車不定時巡邏蒐證，遏止惡意逼車不法行為。警方建議用路人，若遇惡意逼車不要直接與對方起衝突，可在事後以行車記錄影像提出檢舉，若查證違規屬實將依法處罰。

國道 行車記錄器 警察 車道 逼車

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