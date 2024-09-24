嘉太汙水處理廠1工人倒臥池底不治 待解剖釐清死因

嘉義縣嘉太工業區汙水處理廠昨天爆工安意外，55歲柯姓工人不明原因倒臥9米深曝氣池底部，吊車協助脫困，送醫急救仍不治；檢警今天相驗、死因不明，明天解剖釐清。

嘉義縣消防局於昨天上午8時36分許據報，嘉太工業區汙水處理廠有一名工人倒臥曝氣池底部，出動救護車、吊臂車趕抵，但曝氣池猶如置放地上的游泳池，救護人員須爬上3層樓高頂部，再沿著鷹架走至池部，吊臂車無法派上用場。

現場外包業者則調派吊車支援，將呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態的工人柯男救援至地面，並緊急送醫，經急救仍於2個小時後宣告不治。

檢警表示，55歲柯男為外包工人，昨天上午提早上工，經調閱監視器畫面，發現柯男自行沿著鷹架至曝氣池底部進行清洗前置作業，當時遺留現場的抽水馬達、抽水管還在作業；昨天因其他同事沒看見柯男，尋找才發現倒臥曝氣池底部，經緊急送醫，還是回天乏術。

嘉義地檢署表示，檢警上午會同法醫相驗，柯男身體無明顯外傷，因死因不明，將於明天解剖釐清。