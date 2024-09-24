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桃園觀音小客車闖紅燈遭撞 2車撞飛翻覆「豆腐撒滿地」
桃園市觀音區台66快速道路今中午發生一起翻車意外，一輛小客車因闖紅燈遭直行小貨車撞上，2輛車當場翻覆，而小貨車上載送的豆腐全打翻碎一地，還好2名駕駛送醫無大礙，詳細事發經過待釐清。
警方調查，58歲古姓女子今上午11點多駕駛小客車行經觀音區台66線與新華路一段路口，欲左轉新華路一段時，未注意號誌闖紅燈，與58歲卓姓男子駕駛的小貨車發生碰撞，導致雙方車輛翻覆，小貨車後車斗載送一籃籃的豆腐，當場灑滿路面全碎光。
警消獲報到場後，發現古女受困車內，右肩疼痛及左上臂疑似骨折，立即給予破壞器材脫困並清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定等救護處置；小貨車駕駛則雙腿擦傷、左肩疼痛、意識清楚，所幸2人均無大礙，雙方無酒駕情形，詳細肇事原因待後續調查釐清。
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