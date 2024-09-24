北上弔唁飆車！憂超速被拍 無照19歲賓士女掛假車牌、同行2男還持毒

天道盟大哥吳明忠母親昨天上午在板橋殯儀館舉行告別式。海山警在殯儀館入口執行攔查時，發現1輛賓士車懸掛的車牌查無資料，開車的19歲葉女無駕照，車內李男、黃男身上搜出K他命，訊後李男及黃男被依毒品罪送辦，葉女則依偽造文書送辦。

據了解，天道盟太陽聯盟大哥吳明忠母親日前病逝，昨天上午在板橋殯儀館舉行告別式，預估將有各地幫派代表近500人到場弔唁。轄區海山警方與刑大、保大、少年隊、警犬隊等單位，共出動83名警力在告別式會場出入口及周遭路口執行路檢、蒐證，防黑幫份子趁機聚集造勢擾亂社會秩序。

當警方在入口攔查時，19歲葉姓女子駕駛男友的黑色賓士車，載42歲李男及31歲黃男開進殯儀館大門，警員在小電腦輸入車牌後，發現賓士車車牌號碼竟無任何登記資料，新海派出所所長柯軍竹立即率領警員將賓士車攔下盤查。

警方攔查時確認賓士車懸掛的車牌材質與監理站核發不同，確認是假車牌，且開車的葉女也無駕照。經搜索後還在李男身上發現K他命。此時李男坦承因一早從雲林北上要參加告別式，因時間來不及欲飆車北上，擔心被拍到超速所以懸掛假車牌。

警方詢後將葉女依偽造文書罪嫌送辦，並依道路交通管理處罰條例無照駕駛、使用偽變造牌照開罰2萬8800元，李男及黃男則依毒品罪嫌送辦。

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