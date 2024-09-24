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影／高雄男開車失控撞向停車場 氣到猛擊車窗濺血

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

李姓男子昨天開車直撞向對向停車場，撞損2輛轎車和1輛機車。網傳當時「有人開槍」，警方今天表示，是李男轎車突然失控，在員警到場調查車禍原因後，懊惱轎車失控，氣得徒手擊破自己的後擋風玻璃，當場右手濺血，並無槍擊事故。

昨天上午9時許，李姓男子（32歲）駕駛轎車，路過鳳山區中山西路，突然轎車偏向往對向衝去，撞進國泰世華銀行停車場，撞損停車場內2輛轎車及1輛機車，令路人納悶肇事原因，網傳「好像有人開槍，車還是從對向撞過來」。

高雄市警鳳山分局今天表示，「純屬車禍事故」，當時李男疑因車輛機械性故障，出現煞車失靈，導致逆向暴衝，撞進停車場，警方據報到場處理，對李男酒測，無酒精反應，不過，李在接受交通事故調查後，走去自己的車後情緒失控，便右手握拳猛擊自己的車窗，以致右手鮮血直流，送醫後已無大礙。

李姓男子在車禍後，猛擊自己的後車窗，將車窗擊出破洞。圖／擷取自主會事新聞影音
李姓男子在車禍後，猛擊自己的後車窗，將車窗擊出破洞。圖／擷取自主會事新聞影音
李姓男子疑開車（紅圈處）失控，衝向對面的停車場。記者林保光／翻攝
李姓男子疑開車（紅圈處）失控，衝向對面的停車場。記者林保光／翻攝
李姓男子疑開車（右車）失控，撞上停車場的車輛，網傳「好像有人開槍」。記者林保光／翻攝
李姓男子疑開車（右車）失控，撞上停車場的車輛，網傳「好像有人開槍」。記者林保光／翻攝
李姓男子疑開車（右車）失控，撞上停車場的車輛，網傳「好像有人開槍」。記者林保光／翻攝
李姓男子疑開車（右車）失控，撞上停車場的車輛，網傳「好像有人開槍」。記者林保光／翻攝

交通事故 停車場 失控

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