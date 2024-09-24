影／高雄男開車失控撞向停車場 氣到猛擊車窗濺血

李姓男子昨天開車直撞向對向停車場，撞損2輛轎車和1輛機車。網傳當時「有人開槍」，警方今天表示，是李男轎車突然失控，在員警到場調查車禍原因後，懊惱轎車失控，氣得徒手擊破自己的後擋風玻璃，當場右手濺血，並無槍擊事故。

昨天上午9時許，李姓男子（32歲）駕駛轎車，路過鳳山區中山西路，突然轎車偏向往對向衝去，撞進國泰世華銀行停車場，撞損停車場內2輛轎車及1輛機車，令路人納悶肇事原因，網傳「好像有人開槍，車還是從對向撞過來」。