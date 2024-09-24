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高雄131市道突冒天坑 女騎士險遭吞噬催油門逃難反撞傷

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄六龜區高131線道（往紅水坑）9.8公里處，今天上午11時許突然出現天坑，林姓女子差點摔落，所幸她反應迅速催油門逃離，但也因此讓車輛失控，撞上路邊電線桿，送醫後無大礙，警方到場後目測天坑直徑、深度均逾1公尺，已拉起封鎖線示警。

警方表示，林女當時騎機車行經該路段，突然感覺地面陷落，林女隨即催油門加速逃離坑洞，但機車底盤不慎碰撞坑洞口，導致車輛失控，撞上路旁電線桿，機車頭、底盤受損，林女傷勢無礙，但為求慎重，仍由救護車送往旗山醫院就醫。

警方目測天坑直徑約1公尺，深度也超過1公尺，推測應是路基掏空釀禍，現場已圍起警戒線，並架設警示燈提醒經過人車，呼籲用路人，行經該路段時繞道行駛。

警方已在天坑周遭拉起封鎖線。記者張議晨／翻攝
警方已在天坑周遭拉起封鎖線。記者張議晨／翻攝
警方已在天坑周遭拉起封鎖線。記者張議晨／翻攝
警方已在天坑周遭拉起封鎖線。記者張議晨／翻攝

交通事故 天坑 失控 掏空

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