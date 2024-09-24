嘉義騎士颱風天撞傾倒路樹受傷 獲國賠25萬元

陳姓男子去年10月間颱風天騎機車經嘉義縣高鐵大道，撞到傾倒路樹受傷，向管理公路機關請求國賠；嘉院今天宣判，雖然路樹管理有欠缺，陳男也有過失，判賠25萬餘元。可上訴。

陳男去年10月5日凌晨下班後，騎機車沿高鐵大道往嘉義市方向，在行經4.7公里處，與傾倒路上的路樹發生交通事故，造成陳男左側肩胛骨骨折等傷害，陳男向管理機關公路局雲嘉南區養護工程分局請求國家賠償。

嘉義地方法院表示，嘉義縣去年10月4日及5日因小犬颱風停班停課，但事發路段前後100公尺，當時並無其他樹木折斷情形，則本件事故發生時風速風力，並不至於造成樹幹折斷，因此，路樹樹幹折斷，應是樹幹腐蝕造成，雲嘉南區養護工程分局的路樹管理有欠缺，應負損害賠償責任。

不過，陳男於當日凌晨騎機車返家，當時嘉義縣已發布陸上颱風警報，自應隨時注意車前狀況，提高警覺，事發路段為柏油路面乾燥無缺陷，有照明，視距良好，陳男就本件事故發生也有疏未注意車前狀況，並採取必要安全措施過失，應負擔一半過失責任。

嘉院指出，陳男請求公路局雲嘉南區養護工程分局給付醫療費用、不能工作之損失、看護費等，計為新台幣50萬8000多元，因雙方都有一半的過失責任，因此，雲嘉南區養護工程分局應給付陳男25萬餘元。