南市將軍溪畔50噸廢棄物入侵散陣陣惡臭地方譁然 警追查中
台南市將軍區將軍溪畔一處漁電共生案場遭人傾倒逾50公噸事業廢棄物發出陣陣惡臭，由於地點緊鄰學甲香「請水」所在的金興宮白礁亭，地方譁然撻伐不肖業者囂張行徑，警方日來抽絲剝繭，正調閱路口監視器釐清案情中。
據指出，該批事業廢棄物是21日凌晨入侵，最少有5車次、約50噸垃圾，夾雜事業廢棄物、民生垃圾，地點在台17線將軍溪西南側魚電共生案場，而讓地方震怒的是，該批廢棄物緊鄰金興宮，在將軍溪畔設有白礁亭，是每年學甲慈濟宮保生大帝（大道公）聖誕請水的聖地，垃圾入侵，信眾們聞訊譁然，怒斥不肖業者行為天理難容。
學甲警分局今指出，將軍分駐所是22日晚上10點接獲民眾報案稱台17線將軍溪西南側魚電共生案場，遭不明人士傾倒棄物，警趕赴現場，並通知市府環保局稽查人員到場查處，現場約有50噸事業廢棄物與民生垃圾，警方刻正調閱周邊監視錄影系統，與市府環保局共同查證釐清，全力將不肖業者繩之以法。
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