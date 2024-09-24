女砸百萬投資遭騙 19歲車手被逮問警「會不會被收押」

桃園一名黃姓女子日前加入投資群組，先後投入逾百萬元，專員通知黃女抽到股票認購權，需繳交上百萬購買否則違法，嚇壞黃女，警方獲報後透過黃女約出19歲鄭姓車手，當場查獲偽造收據及員工證等物，結果鄭男還問警察「會不會被收押」，員警聽完無奈回應「擔心這個你還做」，全案依法偵辦。

警方調查，年約50歲黃女經由網路廣告加入股票投資群組，在理財專員的鼓吹下，先後投入百萬款項，近日專員通知黃女很幸運抽到2支股票的認購權，需繳交上百萬購買，若不購買將有違法的問題，當場嚇壞黃女，立即向桃園警察分局龍安派出所報案諮詢。