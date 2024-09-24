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女砸百萬投資遭騙 19歲車手被逮問警「會不會被收押」
桃園一名黃姓女子日前加入投資群組，先後投入逾百萬元，專員通知黃女抽到股票認購權，需繳交上百萬購買否則違法，嚇壞黃女，警方獲報後透過黃女約出19歲鄭姓車手，當場查獲偽造收據及員工證等物，結果鄭男還問警察「會不會被收押」，員警聽完無奈回應「擔心這個你還做」，全案依法偵辦。
警方調查，年約50歲黃女經由網路廣告加入股票投資群組，在理財專員的鼓吹下，先後投入百萬款項，近日專員通知黃女很幸運抽到2支股票的認購權，需繳交上百萬購買，若不購買將有違法的問題，當場嚇壞黃女，立即向桃園警察分局龍安派出所報案諮詢。
警方研判這是詐騙集團慣用的假投資真詐財手法，立即依規定受理並與黃女合作查緝，對此19歲鄭姓車手與黃女約定在上海路見面交款，員警為防止竄逃，已事先在周邊佈下天羅地網，待鄭男現身取款，馬上將他包圍，查獲偽造收據及員工證等相關物品，全案依法移請偵辦。
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