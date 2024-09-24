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情侶吵架男友抱炭盆駕車離開女友心急報警 嘉義警及時找到人

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義有對倩侶吵架後，女友發現男友抱著炭盆駕車離開，擔心會想不開，但她只知道白色豐田轎車，不知道車牌號碼急得向水上分局請求協助，警方依據有限線索及時找到男子，協助送醫救回性命。

水上分局警方表示，南新派出所所長曹凱斌、警員蔡宗憲本月21日執行守望勤務時，接獲嘉義市110轉報，有名女子稱男友意圖輕生，手機關機請警方協助。警方趕往瞭解，30多歲謝女向警方表示，與40多歲陳姓男友發生爭吵，男友吐露有尋短意圖，還抱著炭盆、黑炭駕車離開，擔心會發生意外。

由於女友及陳男家屬都不知道他駕駛車輛號牌，僅知道是白色豐田汽車，警方利用警用電腦查詢一時也沒能查得車號。所長曹凱斌駕駛巡邏車努力不懈搜尋下，終於在太保市一處產業道路旁發現該白色車輛，尋獲陳男尚有一絲氣息，隨即通知救護車及家屬到場並送往醫院救護，家屬再三感謝員警的協助。

水上分局呼籲，一旦發現周遭親友有疑似自殺的想法或行為時，除可撥打1995自殺防制專線及110報案電話外，亦可向各縣市政府社會局尋求相關協助，希望在專業單位的協助下，避免憾事發生。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

嘉義警方鍥而不捨找到男子車輛及時協助送醫。圖／翻攝畫面
嘉義警方鍥而不捨找到男子車輛及時協助送醫。圖／翻攝畫面
嘉義警方鍥而不捨找到男子車輛及時協助送醫。圖／翻攝畫面
嘉義警方鍥而不捨找到男子車輛及時協助送醫。圖／翻攝畫面

嘉義 女友 男友

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