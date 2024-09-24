潛士林無人拉麵店行竊 賊躲警「跑酷變墜樓」衰落網

慣竊陳男今早在潛入台北市士林區一處無人拉麵店行竊，過程觸發警報器，店主遠端查看發現陳男犯行，報警處理；警方循線追捕，陳男逃進民宅躲避，準備跳至鄰棟建築時不慎失足墜樓，只好就逮，員警後續找回失竊的飲料、泡麵，詢後依法將陳男送辦。

警方調查，43歲陳男今早7時許潛入士林區福德路上一間無人拉麵店，進入倉庫竊取飲料、泡麵等物，過程觸發警報器，店主透過監視器查看店內情況，發現陳男正在行竊，立刻報警處理。

轄區文林派出所員警獲報前往，陳男已騎乘機車逃離現場，員警調閱監視器畫面追查，並派員圍捕，循線在士林區下樹林街一帶發現陳男行蹤，陳男見員警追上，棄車徒步逃逸，隨後潛入民宅躲避。

陳男試圖從民宅2樓跳躍至鄰棟民宅，不慎失足跌落2棟建築間的消防間隔中，動彈不得，員警見狀呼叫消防人員到場，協助陳男脫困並將其逮捕，陳男就此落網。

據悉，陳男無業，家住新北市，過去曾多次在台北市士林區涉犯竊案，他此次落網後坦承犯行，也從自身機車置物箱中翻出行竊得手的飲料及泡麵，警詢後依加重竊盜、侵入住宅等罪嫌將其移送士林地檢署偵辦。